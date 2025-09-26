Конференция в Пловдив поставя на фокус основните проблеми с разходването на водните ресурси у нас

В Пловдив днес се провежда първата част от конференцията "Национални политики и местни решения за водните ресурси" - Форум Марица. Събитието се организира от Национална мрежа за развитие съвместно с община Пловдив и има за цел да постави на фокус основните проблеми с разходването на водните ресурси у нас.

"Форум Марица е разделен на две основни части. В първата искаме да говорим за националните политики и тяхната пресечна точка. Има твърде много заинтересовани групи и е изключително важно решенията, които се вземат в момента, да са включващи. С други думи, когато се изхарчат много пари, те да отразят интересите на всяка една заинтересована страна. Не само на битовия потребител, но и на земеделците, на енергетиката, на природата. Много е лесно да се направи един сондаж и да се дръпнат подземни води", коментира за БТА Чавдар Влъчков, съорганизатор и представител на Национална мрежа за развитие.

Във втората част на събитието фокусът ще бъде върху самата река Марица. Около 40 експерти ще бъдат разделени в няколко тематични групи, които ще работят на терен, за да могат да предложат една холистична визия, която защитава биоразнообразието, създава места за отдих, спорт и култура. Реката трябва да е централна част от града, посочи Влъчков.

В събитието днес участват инж. Иван Иванов, председател на Българската асоциация по водите, Иво Анев, експерт по минерални води, инж. Величко Величков, председател и изпълнителен директор на Българската асоциация по подземните води, представители на Асоциацията на зърнопроизводителите и на Българската асоциация на производителите на безалкохолни напитки. Асоциациите ще изложат тяхната визия за нуждите им.

Фрумът е насочен към широката общественост. "Ние трябва да говорим с широката общественост. Национална мрежа за развитие позиционира да запълни този вакуум между администрацията и обществото. Обществото трябва да бъде образовано за това колко е комплексен този проблем", посочи още Чавдар Влъчков.

Той допълни, че проблемите в различните част на страната са различни, като за пример посочи река Дунав, която не се използва като воден ресурс нито за питейни, нито за земеделски нужди.

Настоящата конференция цели да отвори пространство за междусекторен и междудисциплинарен диалог по темата за водата – като стратегически ресурс и като културно-обществена стойност. Ще бъде проведена дискусия по ключови теми като състояние и рискове за водните ресурси, достъп до чиста питейна вода и напояване, законодателна рамка и застъпничество, градските реки и връзката между природа и градска среда.

В рамките на събитието ще се проведе активен диалог между експерти и представители на властта, насочен към търсене на конкретни решения и устойчиви политики. Форумът включва кратки панели и кръгла маса за активен обмен на мнения и идеи.