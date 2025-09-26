Подробно търсене

"Белла идва", казва робот сервитьор на туристите в хотел в Смолян

Кореспондент на БТА в Смолян Христина Георгиева
БТА, Сервитьор с изкуствен интелект е най-новата атракция в хотел "Кипарис" в Смолян. Снимка: Кореспондент на БТА в Смолян Христина Георгиева
Смолян,  
26.09.2025 12:25
 (БТА)
Робот сервитьор е най-новата атракция в хотел "Кипарис" в Смолян. Сервитьорът с изкуствен интелект се движи между масите в заведението, превръщайки се в забавна гледка за туристите. Роботът не може да измести хората, съвсем различно е клиентът да бъде обслужен от сервитьор, но Белла е в голяма помощ при сервирането и отсервирането, обяснява Виктория Тютюнарова от персонала на хотела.

Роботът се появява сред посетителите с дигитални реплики като "Белла идва", "Мяу, тук съм", а ако забележи някого на пътя си, любезно подканя: "На пътя ми сте, може ли да ми направите път?". Белла е незаменима в пренасянето на куп чинии наведнъж, облекчавайки задълженията на персонала. "Много е забавно и интригуващо робот сервитьор да се движи и дори да говори, модерно е", смята Димитрина, турист в хотела.

Хотелиери в Смолян прогнозират, че роботите ще се впишат в туристическия бизнес, тъй като все по-трудно се намират квалифицирани кадри. Присъствието на робот в заведението е не само забавно, но може да направи професията на сервитьорите по-привлекателна за нови кадри, допълват от екипа на хотела.

