Тазгодишната реколта на Винарска изба "Рупел" е най-добрата за последните четири години, каза собственикът Павел Граматиков

Тазгодишната реколта на Винарска изба "Рупел" е най-добрата за последните четири години, каза за БТА собственикът Павел Граматиков. Той поясни, че дружеството, което е собственик на избата, се казва "Мелник 2004" ЕООД. Още през 2000 година започва засаждане на лозовия масив, който представлява 30 хектара, като 15 хектара са с местните сортове - Ранна мелнишка лоза, Рубин, Сандански мискет, Тамянка. Другите хектари са засадени с винени сортове Мерло, Каберне, Барселона.

В сравнение с последните три-четири години това е най-добрата реколта, независимо от засушаването. Отглеждаме лозята си без напояване, въпреки това средният добив от различните сортове е между 500 и 800 кг от декар, което е много добре. Естествено, че сушата оказва влияние върху добива, но като качества и като изисквания от страна на енолозите и технолозите, гроздето е перфектно. Ние изключително много харесваме Ранна мелнишка лоза, от която произвеждаме червени вина, правим розета, както и сладко вино, каза Павел Граматиков.

Като изба от Долината на Струма, "Рупел" произвежда предимно местни сортове вино. Това са бели и червени и розета от местните сортове и купажирани вина на местния сорт с други сортове. Интересът от страна на клиенти е предимно към местните сортове. Всеки регион има свои представители и клиентите обичат да пият характерните за региона вина. Като цяло, нашите местни сортове и особено купажите в розетата са много търсени. Те представляват купажиране на местен сорт с друг сорт грозде, като например розетата се получават прекрасни, разказа още собственикът на "Рупел".

По думите му вината на избата намират реализация и в чужбина. Продават се по-малки количества, като основното количество се реализира на пазара в България.

Според Павел Граматиков се наблюдава тенденция на минимално увеличение в цената на вината, тъй като самото производство на грозде е свързано най-вече с цената на горивата и с минималната работна заплата. По-висока е и цената на консумативите за виното, като стъклени бутилки, етикети, кашони. Всички тези фактори ще доведат евентуално до леко повишение в крайния продукт, смята той.

БТА ще представи в поредицата "Следвай пътя на новото БГ ВИНО" десетки винарски изби в България преди деветото издание на Глобалната конференция за винен туризъм, чийто домакин ще бъде Пловдив. Организатор на форума е Министерството на туризма в партньорство със Световната организация по туризъм към ООН (UN Tourism).