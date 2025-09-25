"Бош" съкращава още 13 000 работни места, повечето от които в Германия

Германският доставчик на автомобилна техника "Бош" (Bosch) ще съкрати още 13 000 работни места до 2030 г., главно в германските обекти на своето подразделение "Мобилност", обяви днес компанията, цитирана от ДПА.

"Спешно трябва да работим върху конкурентоспособността си в сектора на мобилността и да продължим да намаляваме разходите в дългосрочен план. Правим всичко възможно, за да постигнем това", каза Щефан Грош, управляващ директор и директор по трудовите въпроси на "Бош".

"За съжаление, това означава, че ще трябва да направим и допълнителни съкращения на работни места над вече обявеното ниво, което ни причинява голяма болка, но за съжаление няма начин да го избегнем.", отбеляза той.

Синдикатът "И Ге Метал" (IG Metall), който представлява работниците в цялата германска индустрия, реагира с възмущение, заявявайки, че отхвърля "историческия мащаб" на съкращенията.

"Няма съмнение, че ситуацията в германската и европейската автомобилна индустрия и при доставчиците е много напрегната", каза в изявление Франк Сел, председател на работническия съвет на подразделението "Мобилност".

"Въпреки това, ние твърдо отхвърляме съкращенията на персонал в този исторически мащаб - без едновременни ангажименти за осигуряване на нашите обекти в Германия!", добави той.

Синдикатът обвини "Бош", че е предал доверието на служителите си и е причинил "социално опустошение в много региони".

"Бош", най-големият доставчик на автомобилна техника в света, е силно засегнат от кризата, разтърсваща автомобилната индустрия, и по тази причина започна да съкращава работни места от 2023 година.

Компанията обяви още от началото на тази година, че ще трябва да съкрати 9000 работни места в Германия в подразделението "Мобилност", заяви говорителка, помолена за коментар.