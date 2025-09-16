"Бош" планира годишни икономии от 2,5 милиарда евро и намеква за съкращения на работни места

Германският доставчик на автомобилни компоненти "Бош" (Bosch) ще трябва да реализира годишни икономии в размер на 2,5 милиарда евро в отговор на кризата в автомобилната индустрия. Това съобщиха ръководителят на отдел "Мобилност" Маркус Хайн и директорът по труда на компанията Щефан Грош в интервюта за вестниците "Щутгартер цайтунг" и "Щутгартер нахрихтен", цитирани и от ДПА.

Компанията със седалище в Герлинген край Щутгарт от известно време прилага мерки за намаляване на разходите, но ръководството все още не бе фиксирало конкретна цел за икономиите. Част от планираните мерки засягат и персонала, като Грош предупреди, че допълнителни съкращения на работни места ще бъдат неизбежни. В средата на юли компанията вече съобщи, че планира да реорганизира дейността в своя завод в Ройтлинген и да съкрати над 1000 работни места. Производството на блокове за управление там вече не е конкурентоспособно, Структурите трябва да бъдат адаптирани, а разходите - намалени, обяви тогава концернът.

"Цялата индустрия преминава през трансформация, която е маратон. Ние трябва постоянно да търсим начини за запазване на конкурентоспособността", отбеляза Хайн. По думите на Грош разходният дефицит трябва да бъде намален в следващите години и преодолян най-късно до 2030 г., като тази година ще бъдат взети и обсъдени със служителските представители ключовите решения.

От края на 2023 г. "Бош" прилага програми за съкращаване на работни места в сектора на автомобилните доставки. Хиляди позиции ще бъдат закрити по света, включително в Германия. Грош и Хайн не уточниха колко още работни места са под риск, но потвърдиха споразумението, което изключва задължителни съкращения в германските поделения до края на 2027 г. Допълнителни икономии ще бъдат реализирани в разходите за материали и енергия, както и чрез повишаване на производителността.

Председателят на Генералния работнически съвет на отдел "Доставчици" Франк Зел посочи, че ситуацията е напрегната, но досега вече са направени значителни съкращения на разходите. Той подчерта, че работниците очакват ръководството да представи ясно плановете си и да търси решения съвместно с техните представители.

Въпреки трудностите в автомобилостроенето "Бош" обяви на Международното автомобилно изложение (IAA) в Мюнхен, че очаква лек ръст в подразделението си за автоиндустрията. За настоящата година прогнозата е за увеличение на приходите с малко под два процента въпреки стагнацията в световното производство на автомобили, слабото търсене и забавянето при електромобилността и автоматизираното шофиране. Освен задвижвания, системи за безопасност, кормилни и спирачни системи и сензори, компанията доставя и високопроизводителни компютри и софтуер за производителите на автомобили.