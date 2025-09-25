Подробно търсене

България вече усеща ползите от предстоящото въвеждане на еврото, каза министър Петър Дилов

Анелия Цветкова
БТА, София (25 септември 2025) Кръгла маса на тема "Малкият и среден бизнес на България в условията на еврозоната - предизвикателства, политики за подкрепа" организират Стратегическият институт за национални политики и идеи (СИНПИ) и Министерство на икономиката и индустрията в Клуб "Перото" на НДК. На снимката: министърът на икономиката и индустрията Петър Дилов.Снимка: Христо Касабов/БТА (ВЯ)
София,  
25.09.2025 13:24
 (БТА)

Дори преди официалното въвеждане на еврото от 1 януари 2026 г., България вече усеща ползите, каза министърът на икономиката и индустрията Петър Дилов на кръгла маса "Малкият и среден бизнес на България в условията на еврозоната - предизвикателства, политики за подкрепа". Форумът се организира от Стратегическия институт за национални политики и идеи (СИНПИ) и Министерството на икономиката и индустрията.

Дилов посочи като пример това, че кредитният рейтинг на страната беше повишен от три рейтингови агенции с една степен. Нашите очаквания са до края на годината евентуално да бъде повишен с още една степен, което би било исторически най-високият кредитен рейтинг, който сме имали, коментира той. 

По думите му това е знак за доверие, че България е стабилна, отговорна и предвидима за своя бизнес и инвеститори.

Министърът каза, че присъединяването на страната към еврозоната ще укрепи икономиката ни и ще даде сигурност на бизнеса и гражданите, ще улесни търговията, пътуванията и инвестициите.

Малките и средните предприятия, които са гръбнакът на българската икономика, ще бъдат сред печелившите от въвеждането на еврото, тъй като за тях ще отпаднат разходите за превалутиране, което ще освободи и значителен ресурс, който би могъл да бъде насочен в инвестиции, каза министър Дилов. Той добави, че общата валута ще улесни достъпа на тези предприятия до европейските пазари, ще направи търговията по-бърза и по-евтина, а договорите с партньори от чужбина по-сигурни. Тамошните трансакционни разходи и по-добрите условия за финансиране ще дадат на тези фирми повече ресурси за инвестиции, иновации и разширяване на дейността, каза още той. Други ползи за малките и средни предприятия от въвеждането на еврото, посочени от Дилов, са, че те ще бъдат по- конкурентоспособни и ще могат да стъпят по-уверено на вътрешния и външния пазар.

Министър Дилов каза още, че тяхна основна отговорност е да се помогне на българския бизнес да се адаптира по-бързо в условията на еврозоната. Държавата активно подпомага бизнеса, като предоставя указания, насоки и разяснения за правилното прилагане на двойното обозначение, за плавното преминаване към новата валута, посочи той. В тази връзка Дилов отбеляза подготвените от Министерството на икономиката и индустрията насоки, които да подпомогнат бизнеса, свързани със счетоводното отчитане, с информационните системи на предприятията и с двойното обозначаване на цените и заплащане на покупките в брой. Той отбеляза и създадения калкулатор, който подпомага и бизнеса, и гражданите за по-плавната адаптация за преминаване към новата валута.

Петър Дилов каза, че това, което подготвят и смятат, че може да бъде подобрено в Министерството на икономиката, е възобновяване на добрите връзки между бизнеса и министерството във връзка с намаляване на административната тежест. Той припомни, че с решение на Министерския съвет има набелязани 235 мерки за намаляване на административната тежест и добави, че в тази връзка Министерството на икономиката работи тясно с бизнеса.

Друго, което смятаме, че можем да подобрим, са връзките между бизнеса и търговските представители, защото, за да бъде успешна една икономика и производство, то трябва да бъде експортно ориентирано, каза още Дилов. Като пример той даде, че имаме силно експортно ориентирана отбранителна индустрия - 95 процента от стоките, произведени от нея, се изнасят, там се наблюдават и значителни ръстове - преди пет години България изнасяше стоки за 650 милиона евро, за последната година те са за 2,8 милиарда евро.

Министър Дилов отбеляза важността да бъде поставен акцент върху малките и средните предприятия, за да може да бъде улеснен достъпът им до пазари, като се използва по-активно Службата за търговски и икономически въпроси. Той отбеляза, че у нас тези предприятия са около 470 000, а според класификацията на ЕК те не са малки и средни, а микропредприятия с няколко души персонал. Работим активно, защото знаем, че точно тези микро и малки предприятия ще имат най-голяма нужда от съдействие, за да могат да бъдат по-активни на европейския пазар, каза Дилов.

Министърът отбеляза още работата по Национална индустриална стратегия, разработвана съвместно с международни партньори и финансирана от ЕК и добави, че очакването е тя да бъде готова до края на годината. Това ще ни улесни, за да знаем конкретно какви са нашите приоритети и как можем да ги обвържем с мерки, за да можем да бъдем максимално ефективни, обясни Дилов.

По отношение на Стратегията за развитие на малките и средните предприятия, която обхваща периода 2021- 2027 г., Дилов каза, че ангажиментът на министерството е да подготви програма за изпълнение на стратегията в шест основни стълба - предприемачество, достъп до пазара, достъп до финансиране, дигитализация, околна среда и бизнес среда.

/ВЙ/

