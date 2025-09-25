Рестото в търговските обекти след 1 януари 2026 г. трябва да е само в една валута, а плащанията може да са смесени, разясниха експерти в Стамболийски

Връщането на ресто в търговските обекти след 1 януари 2026 г. трябва да е само в една валута, а плащанията може да са смесени по преценка на търговеца. Това каза Димитър Илиев от Комисията за защита на потребителите (КЗП) в отговор на въпрос, зададен от граждани на информационна среща в Стамболийски.

Срещата е част от Националната информационна кампания за въвеждане на еврото в България. Събитието се проведе в сградата на Народно читалище "Никола Й. Вапцаров", като в него участва и Диана Кръстева от Националната агенция за приходите (НАП). Илиев и Кръстева представиха пред гражданите основните етапи и срокове от процеса по приемане на единната европейска валута от 1 януари 2026 година.

КЗП разработва сайт, в който ще бъдат оповестявани от големите търговски вериги цените на стоките в голямата потребителска кошница, посочи Илиев. По думите му целта е да се представи допълнителен механизъм за потребителите, за да могат да сравняват цените в различните търговски обекти и да вземат информирано потребителско решение.

От 1 октомври тази година задълженията ще се изписват в лева и евро, но до края на тази година всички плащания ще са само в лева, каза Кръстева. Тя допълни, че стойностите в данъчните декларации се посочват във валутата, която е била официална парична единица за България за декларирания период, но след Нова година сумата ще се заплаща в евро.

На въпрос има ли регионални телефони за подаване на сигнали за нередности експертите още веднъж посочиха възможностите за това. Те са чрез КЗП на телефон 0700 111 22, онлайн в сайта kzp.bg и на мобилното приложение на КЗП. В НАП също може да се подават жалби телефон 0700 18 700, по електронен път, на хартия в деловодствата на териториалните офиси на агенцията или да се изпратят по пощата.