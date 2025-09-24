Продажбите на нови жилища в САЩ през август достигнаха най-високо равнище от 2022 г.

Продажбите на нови еднофамилни жилища в САЩ отчетоха рязък ръст през август, подпомогнати от спада на ипотечните лихви, но ефектът от това може да бъде ограничен от отслабващия пазар на труда, съобщиха от министерството на търговията на страната, предаде Ройтерс.

Продажбите са се увеличили с 20,5 на сто на месечна база до сезонно изгладен годишен темп от 800 000 жилищни единици - най-високото им равнище от януари 2025 г. Данните за юли бяха ревизирани нагоре – от 652 000 до 664 000 единици.

Икономисти, анкетирани от Ройтерс, очакваха по-умерен спад до 650 000 единици. Продажбите на нови жилища, които представляват около 14 на сто от всички жилищни продажби в САЩ, са чувствителни към лихвените нива и често подлежат на сериозни месечни колебания и ревизии.

На годишна база продажбите през август са се увеличили с 15,4 на сто.

Спадът в ипотечните лихви се случва на фона на промяна в политиката на Федералния резерв, който миналата седмица понижи основния си лихвен процент с 25 базисни пункта – до диапазон от 4,00 на сто до 4,25 на сто. Централната банка прогнозира плавна траектория на намаления през останалата част от 2025 г.

Лихвата по 30-годишните ипотечни заеми е паднала до 11-месечно дъно от 6,26 на сто миналата седмица, сочат данни на агенцията за ипотечно финансиране "Фреди Мак". През януари нейното ниво беше 7,04 на сто.

Въпреки това пазарът на труда показва признаци на отслабване – увеличението на неселскостопанската заетост е средно едва 29 000 работни места месечно за последните три месеца до август, спрямо 82 000 за същия период на миналата година, допълва Ройтерс.