Винарска изба "Оряховица" работи върху две винени изненади – енологични експерименти за развитие на нов стил вина с фокус върху експериментални винификации за разширяване на стиловото разнообразие. Това съобщи пред БТА Мариана Кючукова, енолог и главен технолог на винарната.

Тя уточни, че процесът по разработване на крайния продукт е дълъг, но проектът е в ход и ще бъде представен скоро. "Ще акцентираме на внимателно подбрана реколта и няма да залагаме на количеството, а на качеството и иновацията. Пазарът глобално е труден, в България, поради липса на винена култура, това се усеща още по-силно. Необходимо е да развиваме района като туристическа дестинация – с винени турове и дегустации. За тази цел вече изграждаме специална дегустационна зала. Трябва да поддържаме постоянно качество и да се стараем да имаме нещо ново и различно, за да не омръзнем на клиента, като същевременно надграждаме това, което той познава", посочи Мариана Кючукова.

Историята на винарска изба "Оряховица" започва още през 1936 година. Регионът, където се намира винарната, е със защитено наименование за произход още от създаването ѝ, което гарантира, че вината притежават специфични качества и характеристики, определени от географското разположение и уникалните природни фактори, обясни главният технолог на винарната.

По нейните думи днес избата стопанисва 370 дка собствени лозови масиви, от които 320 дка се намират в землището на село Оряховица – по южните склонове на Средна гора, на надморска височина между 170 и 260 метра. Сред основните червени сортове, с които традиционно се работи, са Мерло и Каберне совиньон. Мерлото тук дава меки вина с аромат на зрели плодове, а Каберне совиньон се отличава с по-интензивен цвят, стегнати танини и голям потенциал за отлежаване.

Залага се и на сорта Рубин – български хибрид между Неббиоло и Сира, който се характеризира с дълбок цвят и аромати на горски плодове, подправки и виолетки и се възприема като символ на национална идентичност. Избата отглежда още Мавруд, Сира и други сортове, с които се прави значителна част от розетата. От белите вина особено впечатление оставя Алиготе – рядък сорт за България, но с отлични резултати в землището на Оряховица.

Част от лозовите масиви на избата са разположени и в землището на село Шаново, край Казанлък, където песъчливите почви създават идеални условия за бели сортове като Совиньон блан и Ризлинг. "Ние сме основно червен винен район, но експериментираме и с бели сортове, защото вярваме, че разнообразието е част от нашата сила", уточнява Мариана Кючукова.

Винарната съчетава традиция и иновации – от класическите иноксови съдове и дъбови бъчви до иновативни стъклени съдове Wine Globe, които са разработени във Франция и не се срещат често у нас. В тях се извършва ферментация и дори продължително отлежаване на част от по-специалните вина. Стъклената структура е напълно непропусклива, което осигурява по-добър контрол върху оксидацията и развива чист неутрален профил на напитката. Именно в тези съдове се създава лимитираната серия Unusual – висок клас вина, предназначени за ценители, обяснява енологът.

Сред другите утвърдени линии на избата са "Гайтан" – с едносортови и купажни вина, "Оряховица Рубин" (реколта 2023), както и купажът "Кюве" от Мерло и Каберне фран (реколта 2022). Особено внимание привлича серията Small Talk, създадена за розета, която вече е отличена с награда за бранд на Rose Wine Expo.

Работата в лозята и избата е свързана и с немалко предизвикателства и трудности в последните няколко години – климатични особености, воден стрес, измръзване и градушки често влияят на реколтата. Това налага производителите да се адаптират и да се стараят да извличат максимума от всяка една година, без право на грешки. "Времената не са лесни, но любовта към виното ни кара да продължаваме", подчертава енологът Мариана Кючукова.

БТА ще представи в поредицата "Следвай пътя на новото БГ ВИНО" десетки винарски изби в България преди деветото издание на Глобалната конференция за винен туризъм, чийто домакин ще бъде Пловдив. Организатор на форума е Министерството на туризма в партньорство със Световната организация по туризъм към ООН (UN Tourism).