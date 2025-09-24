Наземният персонал на авиокомпания Ка Ел Ем стачкува за трети път, протестите вече са стрували десетки милиони евро

На амстердамското летище Схипхол за наземният персонал на авиокомпания Ка Ел Ем (KLM) днес стачкува трети път за месец. Авиокомпанията заявява, че усеща последиците от стачката, но все още не желае да коментира евентуални нови преговори със синдикатите, съобщава информационният сайт "Ню".

Служителите от редица звена обявиха, че преустановяват работа от 6:00 до 12:00 часа. Акцията се провежда, след като два от синдикатите не успяха да се споразумеят с Ка Ел Ем за нов колективен трудов договор, за разлика от три други синдиката.

Според единия от синдикатите служителите нямат друг избор, освен да спрат работа - сред исканията им са запазване на покупателната способност, пълна уредба за тежка работа, социален план, който защитава уязвимите групи, и повече постоянни работни места.

"Пилотите получават допълнителни пари", казва Джон ван Дорланд, член на управителния съвет на Федерацията на нидерландските синдикати. "За сметка на наземния персонал. Ние няма да се оставим да ни махнат", допълва той.

Ако Ка Ел Ем не продължи преговорите, следващата сряда отново ще има стачка. Тя ще продължи осем часа. Представител на авиокомпанията все още не коментира новите преговори с двата синдиката.

Много полети са отменени

Ка Ел Ем усеща сериозно последствията от стачката, отбелязва изданието. Само днес бяха отменени 119 полета: 110 европейски и девет международни. Още 70 полета са пренасочени или ще излетят по-късно. Схипхол предупреждава пътниците, че стачката може да има последствия и след сряда.

През последните седмици служителите вече два пъти са прекратявали работа. При предишните две стачки също бяха отменени около сто полета. Говорителят на Ка Ел Ем съобщи, че стачките досега са стрували на авиокомпанията най-малко 30 милиона евро.

Ако акцията продължи и следващата седмица, според Ка Ел Ем тази сума ще се увеличи с най-малко 10 милиона евро.