Eвропейската мебелна индустрия призова за по-строги правила за безопасна и справедлива електронна търговия в ЕС

Близо 64 неправителствени организации за защита на околната среда и потребителите, индустриални и търговски организации, сред които и Eвропейската конфедерация на мебелната индустрия (EFIC), призоваха политиците в Европейския съюз да вземат спешно мерки за преодоляването на продължаващите регулаторни пропуски във връзка с търговията чрез онлайн пазари, съобщиха от Браншовата камара на дървообработващата и мебелната промишленост, която членува в EFIC.

​От Камарата изтъкват, че с бързото развитие на електронния обмен тези платформи се превърнаха в ключови фактори за износ от трети страни, по-специално чрез свързването на потребителите в ЕС с продавачи от трети страни извън Съюза. В много случаи според организацията това води до заобикаляне от страна на продавачите на системата на вътрешния пазар, която изисква оператор в ЕС да гарантира, че всички продукти и опаковки, пуснати на европейския пазар, са безопасни и отговарят на законодателството в Европа.​

Сред ключовите препоръки за засилване на отчетността на онлайн пазарите и съответствието на продуктите в ЕС, посочени в позицията на EFIC, са: да има задължителен икономически оператор в ЕС за съответствие на продуктите, признаване на онлайн пазарите като икономически оператори, въвеждане на повишени задължения за онлайн пазарите, да се подобри проследимостта на продуктите и продавачите, да се въведат засилени митнически процедури за вноса на малки пратки. От организацията приветстват намерението за въвеждане на такса за обработка на пратки с ниска стойност, но смятат, че такава минимална такса няма да спре потока от несъответстващи продукти и рискува да се превърне в данък, който позволява влизането на такива продукти в ЕС.

Пълният текст на позицията на EFIC може да бъде открит тук.

В края на август Европейската конфедерация на мебелната индустрия призова председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен да вземе мерки заради опасността от нови и по-високи мита, свързани с износа на мебели от ЕС за САЩ, и настоя за предвидимост и съответствие с Рамковото споразумение, договорено на 21 август 2025 г.