Голяма част от членовете на Българската асоциация по водите смятат, че е необходим специализиран закон за водоснабдяването и канализацията

Голяма част от членовете на Българската асоциация по водите (БАВ) са на мнение, че е необходим специализиран закон за водоснабдяването и канализацията. Това стана известно от думите на председателя на асоциацията инж. Иван Иванов по време на днешното заседание на парламентарната Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление.

По думите му важността и общественото значение на ВиК сектора се е усетило особено силно през последните месеци. Според Иванов не подобава на един такъв важен отрасъл да бъде "кръпка в Закона за водите". Той подчерта, че секторът е от изключително значение за нашия живот и битие.

Иванов посочи, че според членовете на БАВ трябва да се избегне насилственото окрупняване на ВиК оператори, а да се намери начин да се даде шанс на добрите общински ВиК оператори да съществуват. Но и общинските ВиК оператори трябва да осъзнаят, че ги чакат тежки времена с оглед на това, че трябва да се изпълняват тежки европейски директиви.

Целта на окрупняването е да се направят ВиК операторите по-силни и независими финансово, коментира Иванов. Той допълни, че не трябва да се залага толкова на този текст, за да не стигне дотам да не мине законопроекта заради него. Той обеща да предложат промяна в текста между двете четения на закона.

Иванов отбеляза още, че всички членове на БАВ подкрепят и така наречената "такса", която е твърда компонента в ценообразуването, чрез която ще се гарантира по-добрата поддръжка на ВиК системите. По думите му това е добър механизъм, който може да се използва в бъдеще за компенсации на хората.