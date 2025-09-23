Информационни срещи във връзка с въвеждането на еврото у нас ще се състоят в Смолян, Девня, Оряхово, Димитровград, Попово и Земен

Информационни срещи, част от Националната информационна кампания за въвеждане на еврото в България, ще се състоят днес в Смолян, Девня, Оряхово, Димитровград, Попово и Земен.

Целта на кампанията е гражданите да получат ясна, подробна и достоверна информация за основните етапи и срокове от процеса по въвеждане на еврото. Събитията се провеждат съвместно от отговорните институции - Министерството на финансите, Българската народна банка, Министерството на икономиката и индустрията, Комисията за защита на потребителите, Националната агенция за приходите, Комисията за финансов надзор, Националния осигурителен институт и други.

Информационното събитие в Смолян, организирано от Министерството на финансите и БНБ, ще се проведе в две сесии - от 10:00 ч. и от 13:30 ч. в сградата на общината, бул. "България" 12.

Информационните срещи, организирани от КЗП, ще започнат от 11:00 ч., като в Девня събитието ще бъде в залата на Народно читалище "Просвета 1900" (бул. "Съединение" 16), в Оряхово - в Центъра за обществена подкрепа (ул. "Йордан Йонов" 2), в Димитровград - в Зала "ГРОСЕТО" (бул."Г.С. Раковски" 15), в Попово - в зала в Общината, в Земен - в Народно читалище "Светлина".

Представители на институциите и експертите на КЗП ще разясняват на гражданите как да се превалутира правилно, какви са изискванията към търговците по Закона за въвеждане на еврото в България, какви са правата ни като потребители, как да подаваме сигнали при установени нарушения. Участниците ще могат да задават своите въпроси.

БТА припомня, че Националната информационна кампания за въвеждане на еврото в България започна от Бургас на 2 септември. По време на откриването на кампанията министър-председателят Росен Желязков каза, че въвеждането на еврото трябва да бъде информиран и спокоен процес, който да не създава обществено напрежение.

От 1 януари 2026 г. България сменя лева с еврото, а от 8 август тази година цените трябва да са двойно обозначени, за което следи КЗП.