Марин Милков
Ръстът на икономическата активност в британския промишлен сектор се забавя през септември, тъй като фирмите съкращават работни места, отчита проучване
Снимка: AP/Frank Augstein
Лондон,  
23.09.2025 13:48
 (БТА)

Растежът на икономическата активност в промишления сектор на Великобритания се забавя през септември до най-ниското си ниво от май насам. Причина за това са по-високите бизнес разходи на компаниите, довели до "отслабено" търсене и допълнителни съкращения на работни места. Това показват предварителните данни от проучване на "Стандард енд Пуърс глоубъл" (S&P Global), цитирани от ДПА.

Композитният индекс на мениджърите по доставките (PMI) за септември е намалял до 51 пункта спрямо 53,5 пункта през август – най-високото ниво за последните 12 месеца. Това е най-слабият резултат за последните четири месеца. Индексът остава над границата от 50 пункта, която разделя растежа от свиването на икономическата активност.

Показателят е под очакванията на икономистите, анкетирани от Ройтерс, които прогнозираха понижаване до 53 пункта.

Анкетираните компании съобщават за понижено търсене и натиск върху маржовете на печалба заради повишените разходи за бизнес дейност. Те отбелязват също, че доверието на клиентите остава "слабо" на фона на икономическата и геополитическата несигурност.

Производственият сектор отбеляза най-рязкото си свиване от март, като компаниите подчертаха по-слаби поръчки както на вътрешния пазар, така и за износ.

Някои компании подчертаха също, че прекъсването на производството и продажбите на британския производител на луксозни автомобили "Джагуар Ленд Роувър" (Jaguar Land Rover) заради кибератака, също е повлияла на дейността им.

Данните също така откроиха пореден спад в заетостта в частния сектор, като фирмите съобщават за замразяване на наемането на персонал и решения да не заместват напускащи работници заради натиск върху разходите.

"Предварителните резултати от проучването на Пи Ем Ай за Великобритания за септември донесе редица тревожни новини, включително отслабване на (икономическия) растеж, срив в чуждестранната търговия, влошаване на бизнес доверието и по-нататъшни драстични загуби на работни места", отбелязва Крис Уилямсън, главен икономист на "Стандарт енд Пуърс Глоубъл", като отбеляза, че "единствената добра новина е може би, че точно когато "Банк ъв Ингланд" (Bank of England) става все по-загрижена за продължаващата висока инфлация, Пи Ем Ай показа, че ценовият натиск се е смекчил през септември".

"С отслабването на растежа на бизнес активността до темп, съответстващ на почти застой на икономиката, и загубата на около 50 000 работни места, отчетени от Пи Ем Ай през периода юли-септември, би трябвало да е сигнал за тревога, че икономиката се колебае, което би могло да помогне за пренасочване на дебата в "Банк ъв Ингланд" обратно към по-умерена позиция", допълни Крис Уилямсън.

/БП/

