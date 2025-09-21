Подробно търсене

Бернар Арно определи предложения данък за милиардерите като "атака срещу френската икономика"
Най-богатият французин Бернар Арно. Снимка: AP/Michel Euler, архив
Париж,  
21.09.2025 15:36
Изпълнителният директор на компанията за луксозни стоки Ел Ви Ем Аш (LVMH) и най-богат французин Бернар Арно разкритикува остро предложението за въвеждане на два процента данък върху състоянията над 100 млн. евро, определяйки го като "атака срещу френската икономика", съобщи британският вестник "Сънди Таймс", цитиран от Ройтерс.

"Това очевидно не е технически или икономически дебат, а по-скоро открито заявено желание да се унищожи френската икономика", заявява Арно в интервюто, като отправя критики и към инициатора на предложението – френския икономист Гейбриъл  Цукман. По думите му Цукман е "преди всичко радикален ляв активист", който използва "псевдоакадемична експертиза", за да популяризира идеология, насочена към разрушаване на либералната икономическа система. Арно определя тази система като "единствената, която работи за благото на всички".

Предложението за данък върху богатството набира политическа популярност във Франция, а леви партии настояват то да бъде включено в бюджета за 2026 година. Според проекта облагането ще се прилага върху лични активи над 100 млн. евро.

Премиерът Себастиан Льокорню  е подложен на нарастващ натиск от Социалистическата партия да включи предложението в предстоящия бюджет. Политическите лидери от лявото пространство вече предупредиха, че могат да внесат вот на недоверие, ако мярката бъде пренебрегната.

Гейбриъл  Цукман, професор във Висшето училище за нормални науки във Франция и в Университета Бъркли в Калифорния, отхвърли твърденията на Арно. В публикация в социалната мрежа "Екс" (X) той заяви, че никога не е бил активист на каквото и да е движение или партия и че работата му се основава на научни изследвания, а не на идеология.

Цукман е сред 300-те икономисти, които миналата година публично подкрепиха икономическата програма на левия алианс "Нов народен фронт" (Nouveau Front Populaire) преди парламентарните избори.

В последните си публични изяви той аргументира, че свръхбогатите плащат пропорционално по-малко данъци от повечето граждани – неравенство, което предложеният данък има за цел да адресира.

По данни от социологическо проучване на френския Институт за изследване на общественото мнение (Ifop), възложено от Социалистическата партия, 86 процента от френските граждани подкрепят идеята за въвеждане на подобен данък. 

