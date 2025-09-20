С "Улица на занаятите", творчески ателиета, концерти и ревю на носии посрещат посетителите на Българския фестивал на сливата в Троян

С разнообразие от творчески ателиета, "Улица на занаятите", концерти и ревю на народни носии продължава Българският фестивал на сливата в Троян. Вторият ден на празника започна с традиционното запалване на казана за изваряване на сливова ракия.

Тази година честта да даде начало на изваряването имаше ректорът на Медицински университет – Плевен проф. д-р Добромир Димитров, родом от Троян. Той бе обявен от кмета на общината Донка Михайлова, която подчерта авторитета му и признанието, което има в цялата страна.

"Изключителна чест е за мен да бъда баш майстора на тазгодишния Фестивал на сливата, не съм си и представял, че някога, че ще бъда удостоен с тази чест. Подготвих се и се питах да предам едно сериозно послание, както към троянци, така и към гостите на фестивала да се опитаме като общество да стъпим и да изградим здравата основа от паметта и историята, които имаме, но също да успяваме да надграждаме с иновации, знание и наука, за да може да се развива обществото ни и в бъдеще", каза проф. Димитров за БТА.

"Празникът е хубав, жизнерадостен, многолюден - празник, който надяваме се позволява повече хора да усетят духа на троянци, аромата на планината и очарованието на нашия град и да се връщат отново при нас", каза за БТА кметът на община Троян Донка Михайлова. Значението на фестивала за троянци тя описа с една дума – обич.

Програмата днес и утре включва творчески ателиета по дърворезба, тъкане, плетене, бродиране, керамика и изработка на кукли, организирани от сдружение "Поанта" в "Диковата къща", в близост до централния площад, както и занимания по керамика и рисуване пред Туристическия информационен център.

Посетителите могат да видят художествена инсталация от над 10 километра прежда, разположена на пешеходния мост в града. За малките посетители е обособена зона за забавления "Ателие за сръчни елфи" в градския парк, с участието на "Арт Моне" (Art Moné). Специален транспорт отвежда гости на празника до "Винпром – Троян", където се провеждат "Дни на отворените бутилки".

Кулинарните предложения, задължителна част от традиционния фестивал, включват сливов мармалад, "жито по сватбарски" и разнообразни специалитети със слива.

Музеят на занаятите в Троян отвори богатия си фонд за дефиле на народни носии от края на XIX и началото на XX век от различни фолклорни области, в което участват служители на общината.

Емблематичната за фестивала "Улица на занаятите" тази година е двойно по-голяма, като над 180 търговци и занаятчии предлагат продукцията си на щандове там.

За любителите на фолклора са предвидени изпълнения на троянския ансамбъл "Траяна" и открита сцена за самодейни състави от цялата страна. Концертната програмата в Троян тази вечер е с фокус върху младежката публика и ще завърши с концерт на Явор Янакиев - 100 кила, Торино и Пашата.

Фестивалът в Орешак включва открита сцена за самодейни състави, изпълнения на Капански ансамбъл – Разград и изложба "Капанска магия", представяща културата на капанците от Североизточна България.