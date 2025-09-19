Възможни са затруднения при купуването на винетки и маршрутни карти на 23 и 24 септември през нощта, съобщиха от пътната агенция

На 23 септември (вторник) от 20:00 ч. до 1:00 ч. на 24 септември (сряда), както и на 24 септември от 20:00 ч. до 1:00 ч. на 25 септември (четвъртък) ще бъдат извършвани дейности по актуализация на електронната система за събиране на пътни такси. При изпълнението им са възможни затруднения при купуването на винетки и маршрутни карти. В тази връзка Национално тол управление (НТУ) препоръчва на шофьорите, на които им предстои пътуване, да купят предварително необходимата им винетка или маршрутна карта, съобщиха от Агенция "Пъна инфраструктура".

Актуализацията няма да повлияе на автоматичното отчитане чрез бордови устройства и GPS тракери на изминатото разстояние от тежкотоварни автомобили над 3,5 тона.

НТУ се извинява на водачите за причиненото неудобство.

От 1 септември се актуализират цените на тол таксите за километър за превозните средства над 3,5 тона и максималната такса, съобщиха в началото на месеца от пътната агенция. С Постановление №20 на Министерския съвет от 31 март 2025 г. бе предвидено поетапно изменение на Тарифата за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа. Цените на винетките за леките автомобили не се променят, напомниха тогава от АПИ.