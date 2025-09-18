ЕК одобри 7,9 млрд. евро допълнителна германска помощ за енергия от биомаса и биогаз

Европейската комисия одобри увеличаване със 7,9 милиарда евро на германската държавна помощ за производство на електроенергия от биомаса и биогаз, предаде ДПА.

С допълнителното финансиране ще бъде увеличен бюджетът на съществуващата схема, създадена за насърчаване на възобновяемите енергийни източници.

Германският министър на земеделието Алоис Райнер приветства решението като "решителна стъпка към създаване на сигурност при планирането за фермери, инвеститори, оператори и местни власти".

По думите му биогазът има ключова роля за енергийните доставки.

Комисията оценява дали дадена държавна помощ нарушава европейския пазар или позволява лоялна конкуренция в ЕС.

Оценката на ЕК е положителна, тъй като "измененията са необходими и подходящи за увеличаване на производството на електроенергия от биомаса и биогаз", според комюнике.

"Освен това Комисията стигна до заключението, че схемата остава пропорционална", се посочва в комюникето.

"Помощта ще бъде ограничена до необходимия минимум, за да се даде тласък за увеличаване на производството на електроенергия от биомаса и биогаз, дори във времена на високи цени на електроенергията, като същевременно ще има ограничено въздействие върху конкуренцията и търговията в ЕС", заключава ЕК.