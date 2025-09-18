Подробно търсене

Арнем открива първия център за обслужване на климатични щети в Нидерландия

Ива Тончева
Арнем открива първия център за обслужване на климатични щети в Нидерландия
Снимка: AP/Martin Meissner
Амстердам,  
18.09.2025 20:08
Арнем стана първата община в Нидерландия, която създава специален център за обслужване на климатични щети, съобщиха от местната администрация. Жителите ще могат да получават съвети и подкрепа, ако домовете им са засегнати от последици, свързани с климатичните промени, като щети от вода или проблеми с влага.

По данни на Кралския метеорологичен институт екстремните климатични явления в страната зачестяват. Глобалното затопляне води до по-сухи лета, но същевременно увеличава риска от проливни валежи, тъй като по-топлият въздух абсорбира повече водни пари.

Климатичната служба в Арнем е разширение на действаща структура, която подпомага собственици при проблеми с основите на къщите. Особено при дървени основи често възникват щети заради суша или прекомерни валежи. Според местната управа инициативата има за цел да улесни жителите при справяне с тези затруднения.  "Не само в Арнем, но и в цяла Нидерландия жителите все по-често се сблъскват с проблеми с основите и климатични щети. Това е сериозен проблем за жителите, които често не знаят как да се справят с него. С този гише искаме да помогнем по-добре на хората. Така сега и в бъдеще ще бъдем по-добре подготвени за последиците от климатичните промени", казва заместник-кметът по финансите Паул Смеулдерс.

Арнем е определен от националното правителство като една от "водещите общини" в рамките на националния подход за обучение по проблемите с основите на къщите. Натрупаният опит ще се използва и в други региони.

Разширяването на услугата се вписва в дългосрочната "Стратегия за адаптиране към климата 2020–2030" на Арнем. Tq се фокусира върху укрепването на града срещу екстремни климатични явления като жега, суша и наводнения, с мерки, разпределени в девет теми, и програма за изпълнение, в която участват партньори и жители.

Центърът ще заработи на 1 декември. Услугите ще се предоставят основно дигитално, като веднъж месечно ще има и прием за посещения.

/БП/

