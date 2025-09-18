"Банк ъв Ингланд" да запази нивото на основната си лихва днес очакват повечето икономисти анкетирани от Ройтерс

Водещата лихва във Великобритания да се запази на ниво от 4 на сто очакват повечето икономисти анкетирани от Ройтерс преди днес "Банк ъв Ингланд" (Bank of England) да обяви решенията си свързани с монетарната политика. Това се случва на фона на желанието на централната банка да се въздържи от облекчаване на разходите по заемите, докато инфлацията остава висока, според експерти. Късно снощи Управлението за федерален резерв на САЩ взе решение да понижи основните лихви с 0,25 процентни пункта.

На този фон нови официални данни показаха, че годишната инфлация е останала на ниво от 3,8 на сто през август, което е най-високото ниво от началото на 2024 г.

Инфлацията на храните и напитките също се е повишила до 5,1 на сто миналия месец, от 4,9 на сто през юли, което е пети пореден месец, в който темпът се ускорява.

Моника Джордж Михаил, асоцииран икономист в Националния институт за икономически и социални изследвания (NIESR), заяви, че МПК вероятно ще бъде предпазлив по отношение на по-нататъшни намаления на лихвите.

Сандра Хорсфийлд, икономист в "Инвестек" (Investec), заяви, че данните за инфлацията през август "показаха, че ценовите увеличения остават на неудобно високи нива", като общият CPI "значително надвишава" целевото равнище на Централната банка.

"Вероятността за намаление тази седмица и без това бе минимална; но дори и след това, смятаме, че ще е нужно ясно доказателство за спад на инфлацията, за да бъде убедено мнозинството в централната банка, че са оправдани нови понижения", каза тя.

"Затова очакваме MPC да пропусне заседанията през ноември и декември и да поднови намаленията едва в началото на следващата година".

"Банк ъв Ингланд" прогнозира, че инфлацията ще достигне пик от 4 на сто през септември, преди да започне постепенно да се понижава.

Гуверньорът на банката Андрю Бейли заяви миналия месец, че "тенденцията остава низходяща" по отношение на лихвените проценти, но добави, че съществува "реална несигурност" около бъдещия им път.