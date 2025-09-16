Бюджетната комисия прие законопроект за ратифициране на Споразумението между България и ЕБВР относно дейностите на банката у нас

Парламентарната комисия по бюджет и финанси прие законопроект за ратифициране на Споразумението между България и Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕВВР) относно сътрудничеството и дейностите на банката у нас, внесен от Министерския съвет.

"За" гласуваха 15 депутати от комисията, трима бяха "против", "въздържали се" нямаше.

При представянето на мотивите към законопроекта заместник -министърът на финансите Методи Методиев отбеляза, че ЕБВР е един от значителните инвеститори в България. От началото на дейността си до 31 януари 2025 г. ЕБВР е инвестирала 4,791 млрд. евро за финансиране на 307 проекта в страната ни в областта на устойчивата инфраструктура, финансите, индустрията, търговията и агробизнеса. В публичния сектор банката отпуска финансиране за значими инфраструктурни проекти, като също така работи с публични предприятия с цел подкрепа, включително под формата на техническа помощ, за подобряване на общинските услуги. В новата петгодишна Стратегия на ЕБВР от 2025 г. до 2030 г. за България банката ще акцентира върху приоритетите, свързани с ускоряване на зеления преход; засилване на конкурентоспособността чрез по-задълбочено финансово посредничество, подобряване на веригите на стойност и насърчаване на иновациите; повишаване на икономическата устойчивост, се посочва в мотивите.

В допълнение към инвестиционната си дейност в България ЕБВР е изразила и намерение да открие технологичен център в страната. По информация на банката технологичният център ще се фокусира върху стратегически и нововъзникващи технологии, включително Big Data, изкуствен интелект, киберсигурност и облачни технологии. Предвижда се ЕБВР да наеме над 100 служители в рамките на 18 месеца от момента на подписване на Споразумението, като има амбиции да доразвие технологичния център и да наеме допълнителен персонал след този период, се отбелязва още в мотивите.

В отговор на въпрос на депутата Димо Дренчев ("Възраждане") за статута на бъдещите служители на технологичния център, Методиев обясни, че те не са дипломати и нямат дипломатически статут. Ние не им даваме дипломатически статути, а освен това по информация на банката от тези 100 потенциални служители, които ще бъдат наети, по-голямата част най-вероятно ще бъдат българи, посочи той.

Методиев уточни още на въпрос на депутата Мартин Димитров (ПП-ДБ), че към момента официално предстои да бъде взето решение и оповестено от ЕВБР къде ще се намира този център, но това, което имат като информация на предварителен етап, е, че той ще бъде в София.