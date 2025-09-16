Новата реколта грозде е с по-малко количество, а цените са по-високи, каза пред БТА Снежана Мутафчийска от винарна "Рокс"

Новата реколта грозде е с по-малко количество, а цените са по-високи. Това каза пред БТА Снежана Мутафчийска, която е главен технолог и производствен директор на винарна "Рокс" (Rox's Winery), член на Сливенската регионална дегустационна комисия, авторитетен международен съдия и дегустатор с дългогодишна практика.

Тя подчерта, че ниските добиви на грозде се дължат на измръзвания през годината. "Април имаше много ниски температури, което е пагубно за лозята. При такава ситуация добивът пада с около 40-50 процента, което ще доведе и до много по-малко количество вино", псоочи Снежана Мутефчийска.

По нейните думи гроздето, което е останало по лозята и е гледано както трябва, е с добри качества и виното също ще отговаря на изискванията. "Цените на гроздето са по-високи от предходната година, а на някои видове и сортове увеличението е двойно, особено при белите сортове", каза енологът.

Тя съобщи, че във винарна "Рокс" имат идея за ново бяло вино от нов сорт, но все още обмислят точната технология и са в процес на проби. То обаче ще бъде на пазара в близко бъдеще, уверява Снежана Мутафчийска и уточни, че новата дегустационна зала на винарната отново ще приема гости през октомври. "От скоро посрещаме туристи и организираме дегустации с участието на шеф готвачи, като идеята е да съчетаваме хубавата храна на готвачите с нашите вина. Предварително обявяваме менюто и всички подробности около тези събития на нашия сайт. Има много желаещи за дегустациите и хората в България все повече се интересуват от винен туризъм", коментира енологът.

Виното "SM Сира и Марселан" на винарна "Рокс" е отличено със златен медал на един от най-престижните конкурси за вино в света - Decanter World Wine Awards и предстои да влезе в специализиран английски каталог. Пред винарната предстои участие на "Августиада", където вече два пъти нейните продукти са печелили също златните медали на фестивала.

Винарна "Рокс" се намира в китното село Винарово, между Стара Загора и Чирпан, в подножието на Средна гора. Създадена е през 2014 г., а от 2019 г. е собственост на две фамилии - семейство Снежана и Атанас Мутафчийски и семейство Деляна и Дако Николови. Снежана и Атанас Мутафчийски са енолози и известни имена в българското вино.

Преработват се 50-60 тона грозде с възможност за увеличаване до 100 тона. Избата разполага с модерно технологично оборудване и каменни помещения с дъбови бъчви за стареене на вината. Rox's Winery няма собствени лозови масиви, но работи с няколко от най-добрите производители на грозде в района и в цяла Южна България. Има възможност за провеждане на дегустации.

Разработени са 3 бранда: Регб, Dandelion и SM. SM е топ виното на избата - този купаж между сира и марселан носи инициалите на своя автор Снежана Мутафчийска – енолог с международен опит.

