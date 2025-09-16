Служители с техническо и икономическо образование и с опит в автомобилната индустрия търсят от ловешката компания "ВОСС Аутомотив България"

Служители с техническо и икономическо образование, както и с опит в автомобилната индустрия търсят от "ВОСС Аутомотив България" ЕООД, съобщи за БТА управителят на компанията Михаел Лаутербах.

В завода на "ВОСС Аутомотив България" край ловешкото село Баховица са обявени свободни позиции за инженери, специалисти качество, специалист логистика, счетоводител, началник смяна и оператори производство.

"Специалистите, които търсим, са основно с техническо и икономическо образование. Ние сме завод, производство и имаме нужда от технически кадри, най-вече инженери, хора с опит в автомобилната индустрия. Тук качеството е на много високо ниво, а клиентските изисквания се увеличават с всеки изминал ден. Служителите трябва да познават специфичните изисквания на клиентите, затова е хубаво да имат опит в тази сфера", посочи Лаутербах.

Трудно се намират квалифицирани кандидати, дори и без опит в автомобилната индустрия. Такива специалисти често трябва да дойдат от други региони. Ловеч обаче не се оказва привлекателен за живеене, защото квалифицираните и опитни кадри предпочитат големите градове.

Михаел Лаутербах добави, че кандидатите за инженерни, икономически и ръководни позиции трябва имат добри технически знания, завършено образование, както и да знаят английски език на добро ниво.

Комуникативност, лидерски умения и работа в екип са други качества, на които работодателят държи.

"Знаем, че тези изисквания са много и се намират трудно хора с нужния опит и квалификация. Затова нашата компания се фокусира върху обученията. Търсим да имат основа на знания и да ги обучим в спецификите на работа в нашата компания. Имаме обучителни програми - първоначално обучение с всички служители, както и специфични обучения, свързани с всяка една позиция. Най-важното е тези хора да имат желанието да се научат, за да допринесат за развитието на компанията", заяви още Лаутербах.

По думите му фактът, че в региона няма много подобни компании, е проблем за намиране на нужните специалисти. България обаче все още е атрактивна дестинация за инвеститорите.

"ВОСС Аутомотив" е надежден партньор на водещи компании в автомобилната индустрия, с фокус върху производството на свързващи пневматични и хидравлични системи и технологии. Заедно с VOSS Fluid е част от групата VOSS Holding – глобална компания с присъствие на четири континента, 23 локации и над 7500 служители по света. "ВОСС Аутомотив България" е основана през 2018 г., а през 2019 г. стартира производството на SCR линии за "Фолксваген" (Volkswagen) и термомениджмънт технологии за "Даймлер" (Daimler) и Бе Ем Ве (BMW). Днес екипът наброява над 450 служители.

"Ние вярваме, че хората са в основата на нашия успех. Затова предлагаме широк спектър от обучения и възможности за развитие, които не само повишават квалификацията и уменията на нашите служители, но и им осигуряват стабилна основа за дългосрочно професионално и личностно израстване", каза още Михаел Лаутербах.

Министерството на труда и социалната политика (МТСП) обяви мярката "Избирам България", насочена към завръщащите се от чужбина българи, както и към желаещите да се преместят в населено място с до 50 000 жители.

"Избирам България" е финансирана от Програма "Развитие на човешките ресурси" (ПРЧР) към МТСП и се реализира в два компонента. По първия, който цели да привлече български граждани, които желаят да се завърнат в родината, могат да кандидатстват хора, които или са живели в чужбина през 12 от последните 18 месеца, или са новозавършили образованието си зад граница, обясни за БТА заместник-министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Целта на втория компонент на мярката "Избирам България" е да насърчи хора, които в момента живеят в България, да започнат работа в друго населено място с под 50 000 жители.