Независимият одит на шестте държавни горски предприятия от АДФИ почти е приключил, стана известно по време на земеделската комисия в НС

Независимият одит на шестте държавни горски предприятия, извършван от Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ), е на финален етап. Това съобщи министърът на земеделието и храните Георги Тахов по време на днешното заседание на парламентарната Комисия по земеделието, храните и горите. Той отговори на въпрос на народния представител Димитър Аврамов (ДПС – Ново начало).

По думите на Тахов в стопанствата, където е приключил одитът, резултатите показват занижени финансови стойности. Те се дължат основно на ниска пазарна капитализация, свързана с понижените цени на дървесината и слабото търсене на производни дървесни продукти за нуждите на промишлената дървообработка.

Тахов отбеляза, че в докладите почти липсват бележки, свързани с безстопанственост или лошо управление. Той уточни, че след като бъде извършен цялостен анализ на резултатите, ще бъдат предприети последващи действия, които ще бъдат официално обявени.