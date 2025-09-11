Подробно търсене

Независимият одит на шестте държавни горски предприятия от АДФИ почти е приключил, стана известно по време на земеделската комисия в НС

Ивона Величкова
Независимият одит на шестте държавни горски предприятия от АДФИ почти е приключил, стана известно по време на земеделската комисия в НС
Независимият одит на шестте държавни горски предприятия от АДФИ почти е приключил, стана известно по време на земеделската комисия в НС
БТА, София (11 септември 2025) Комисията по земеделието, храните и горите провежда редовно заседание в Народното събрание. Снимка: Милена Стойкова/БТА (ВЯ)
София,  
11.09.2025 21:08
 (БТА)

Независимият одит на шестте държавни горски предприятия, извършван от Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ), е на финален етап. Това съобщи министърът на земеделието и храните Георги Тахов по време на днешното заседание на парламентарната Комисия по земеделието, храните и горите. Той отговори на въпрос на народния представител Димитър Аврамов (ДПС – Ново начало).

По думите на Тахов в стопанствата, където е приключил одитът, резултатите показват занижени финансови стойности. Те се дължат основно на ниска пазарна капитализация, свързана с понижените цени на дървесината и слабото търсене на производни дървесни продукти за нуждите на промишлената дървообработка.

Тахов отбеляза, че в докладите почти липсват бележки, свързани с безстопанственост или лошо управление. Той уточни, че след като бъде извършен цялостен анализ на резултатите, ще бъдат предприети последващи действия, които ще бъдат официално обявени.

/БП/

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Свързани новини

29.08.2025 14:22

Екипът на Североизточното държавно предприятие започва работа по проект за подобряване на състоянието на горски типове местообитания

Екипът на Североизточно държавно предприятие ДП (СИДП ДП) - Шумен започва работа по проект „Подобряване на природозащитното състояние на горски типове природни местообитания на територията на СИДП“. Финансирането е от Програма „Околна среда“ на
15.08.2025 14:18

С ДНК анализ Южноцентралното държавно предприятие ще преброява мечките в Родопите

Чрез съвременни ДНК анализи ще бъде извършено актуално преброяване на популацията от мечки на територията на Южноцентралното държавно предприятие (ЮЦДП), съобщиха от пресцентъра на предприятието. Набирането на проби за генетичен материал е част от националния проект за мониторинг на популацията на кафявата мечка в България. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Програма „Околна среда“ 2021–2027 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие.
01.08.2025 13:26

Националната федерация "Земеделие и горско стопанство" продължава да настоява за спешна среща с министър-председателя за обсъждане на неотложни мерки

Национална федерация "Земеделие и горско стопанство" към КТ "Подкрепа" настоява за спешна среща с министър-председателя, на която да бъдат коментирани три основни мерки - план за стабилизиране на финансовото състояние на държавните предприятия,
30.07.2025 16:49

Работим по структура и състава на съвета на директорите на "Магазини за хората" и сме на финалната права, съобщи министър Георги Тахов

Министърът на земеделието и храните Георги Тахов каза пред журналисти, че работят по структура и състав на съвет на директори, както и избор на изпълнителен директор на "Магазини за хората". По думите му са на финалната права и в момента, в който

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 21:26 на 11.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация