Делът на индустрията в БВП е трикратно по-голям от този на земеделието и туризма, и се нуждае от инженери и терени, каза на форум вицепремиерът Дончев

Българската индустрия като дял от БВП е почти три пъти повече от земеделието и туризма взети заедно. Тя има нужда от инженери, от индустриални терени, от повишаване на добавената стойност. Но българската индустрия има нужда и от самочувствие. Това заяви вицепремиерът и министър на иновациите и растежа Томислав Дончев на откриването на "Роботикс Стратеджи Форум 2025" (Robotics Strategy Forum 2025) в София Тех Парк, цитиран от пресцентъра на Министерството на иновациите и растежа (МИР).

Технологичното събитие е сред големите в Югоизточна Европа, посветено на роботиката, автоматизацията и изкуствения интелект. Тази година то акцентира върху технологиите, създадени в България и в него участват лидери от индустрията, предприемачи, инвеститори и академичната общност.

Вицепремиерът Дончев подчерта, че живеем във времена на епични технологични промени.

"Те няма да останат само технологични. Те ще променят икономиката и обществата. И не трябва да се съпротивляваме, а да ги оптимизираме по най-добрия начин, да се подготвим за предизвикателствата", заяви той.

Пред участниците във форума Дончев добави още, че в подкрепа на българските малки и средни предприятия за иновации и научноизследователска и развойна дейност за програмния период са на разположение 5 млрд. лв. Наблегна също, че София Тех Парк е изключително важно звено за българската иновационна инфраструктура и припомни, че след няколко месеца в България ще бъде обособена една от шестте нови фабрики за изкуствен интелект на ЕС.

Форумът се организира от Професионалната асоциация по роботика, автоматизация и иновации (PARAi). Тази година към организаторите се включват още Българската асоциация на електротехниката и електрониката (БАСЕЛ), Клъстер "Мехатроника и автоматизация" (КМА), както и Българска браншова камара - машиностроене. Широкото обединение от професионални организации има за цел да насърчи българския технологичен сектор и стратегическите партньорства в него.

Сред акцентите на седмото издание на "Роботикс Стратеджи Форум" са новата зона "Адитив Дейс" (Additive Days) - специално пространство, посветено на най-новите постижения в 3D печата и сканирането, както и специално обособено пространство за неформални срещи и разговори между инженери, предприемачи и инвеститори, с цел стимулиране на сътрудничество.

Темите на форума тази година са "България създава: Глобални продукти и услуги, създадени у нас и използвани по света"; "Международен инженеринг: Българската експертиза и нейната роля в световните технологични проекти", "Идеи, готови за света: Българският експертен потенциал, който ни дава място на световната сцена".

Сред партньорите на събитието са София Тех Парк, Фонд мениджър на финансови инструменти (ФнФ) и Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) към Министерството на иновациите и растежа.