Стара Загора ще бъде домакин на тридневен кариерен форум

В Стара Загора днес ще бъде открит кариерният форум "TOP JOBS", който ще се проведе до 13 септември в Регионалната библиотека "Захарий Княжески". В програмата са включени пет работилници за развиване на умения, шест ключови дискусии за енергийното и устойчивото бъдеще на региона, повече от 40 лектори и над 20 изложители. Това съобщават организаторите на събитието "Бранд Медия България". Събитието започва в 10:00 часа, а официалното му откриване е от 11:00 часа според програмата.

Пълната програма включва тематични панели и дискусии за дигитална трансформация, предприемачество и справедлив преход, специална сесия "Енергийна закуска", посветена на уменията на бъдещето в енергийния сектор, практически работилници и изложбена зона с работодатели и доставчици на образователни услуги. Сред акцентите в програмата е мотивационна лекция "Високо" с волейболната легенда Владимир Николов, интерактивно шоу с Димитър Иванов - Капитана, специален уъркшоп за презентационни умения с телевизионния водещ Златимир Йочев и панел с гросмайстора по шахмат от Стара Загора Адриана Николова.

Сред прогнозираните над 500 участници ще има пряко засегнати от ограничаването на въглищната дейност, млади специалисти в началото на кариерата си, както и опитни професионалисти, търсещи кариерна промяна. Над 30-те изложители ще представят различни възможности в устойчиви индустрии. Обучителни институции, местни и европейски експерти, HR специалисти и представители на неправителствения сектор ще споделят своя опит и визия за бъдещето.

Събитието се организира със стратегическото партньорство на Община Стара Загора, АРИР - Стара Загора и Тракийски университет. Спонсори и партньори са водещи компании от индустрията, енергетиката, търговията и иновациите.

БТА припомня, че в средата на април в Стара Загора за трета поредна година се проведе най-голямото кариерно изложение в Южна България - WorkIn Stara Zagora 2025.