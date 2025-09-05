Европейските борси растат в ранната търговия, датската енергийна компания "Йорстед" намали прогнозите си за печалба

Водещите индекси на европейските фондови пазари поеха предимно нагоре в началото на днешната търговия. Инвеститорите очакват най-новите данни за безработицата в САЩ, надявайки се те да подкрепят решението за намаляване на лихвите на Управлението за федерален резерв през септември, предаде Се Ен Би Си.

Във Франкфурт индексът DAX нарасна с 0,14 на сто до 23 804,47 пункта към 10:50 часа българско време.

Парижкият САС 40 добави също 0,14 на сто до 7709,45 пункта, докато FTSE MIB в Милано отбеляза минимално понижение – с 0,01 на сто до 41 984,11 пункта.

Водещият британски индекс FTSE 100 расте с 0,21 на сто до 9236,16 пункта.

Индексът на компаниите от еврозоната EuroStoxx 50 се увеличи с 0,33 на сто до 5365,78 пункта.

Широкият европейският индекс Stoxx Europe 600 е нагоре с 0,25 на сто до ниво 551,48 пункта.

Акциите на "Йорстед" (Orsted) поевтиняха с 2 на сто при откриването на търговията, след което намалиха загубите до около 1 на сто, след като датската енергийна компания намали прогнозата си за годишна печалба за 2025 година. "Йорстед" сега очаква печалба в диапазона 24-27 милиарда датски крони спрямо предишната прогноза за печалба от 25-28 милиарда датски крони. Причина за понижението на прогнозата са забавяне на бизнеса на компанията с вятъра енергия.

По-късно днес на събрание на акционерите на "Йорстед" ще бъде гласуван следващия етап от предстоящата емисия права на "Йорстед" на стойност 60 милиарда датски крони (9,4 милиарда долара).

Вчера "Йорстед" заведе съдебен иск срещу администрацията на американския президент Доналд Тръмп с цел да предотврати блокирането на изграждането на офшорен вятърен парк край американските щати Роуд Айлънд и Кънектикът.