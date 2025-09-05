Селекция от вина от различни краища на страната са представени в изложението "Жизнената сила на тракийския еликсир" край Казанлък

Селекция от вина от различни краища на страната могат да опитат посетителите на комплекса "Долината на тракийските царе" край Казанлък в рамките на изложението "Жизнената сила на тракийския еликсир". Това каза за БТА Марин Маринов, управител на Wine Lovers, които са организатори на изложението съвместно с Община Казанлък. Събитието съпътства фестивала Jazz Art Fest и е част от програмата на Празниците в Долината на тракийските царе.

В изложението участват шест български изби, като жителите и гости на града могат да опитат техните селекции – представени са винарска изба "Maxima" от Габрово, "Varbovka Winery" от едноименното село Върбовка край Павликени, винарска изба "Stivi Estate" от великотърновското село Момин сбор, както и три изби от долината на река Струма - винарна "Орбелия", винарна "Златен Рожен" и винарска изба "Меди Вали".

Дегустациите ще продължат днес и утре, а тази вечер ще се състои и едно друго специално събитие с мотото "Петте лица на мавруда", посочи още Марин Маринов. По думите му това ще е дегустация, организирана с домакините от ресторант "Тракийските царе" в комплекса. Тя ще включва петстепенно меню, подготвено специално да се съчетае с всяко едно от представените вина. Представени ще бъдат пет различни мавруда със специфична стилистика и от различни изби, които не присъстват на изложението, обясни той и отбеляза, че събитието ще бъде наистина ексклузивно. Дегустацията е с предварително записване, а гостите ще опитат пенливо и бяло вино от мавруд, розе от мавруд, отлежало в американски дъбови бъчви, червено вино и десертно вино от мавруд.

"Wine Lovers" е малка семейна компания, посветена на развитието на българското вино с вече близо 10-годишна история, разказа още управителят й. Компанията е организатор на различни събития в цялата страна, сред които са както дегустации в ресторанти, така и форуми и фестивали. Маринов посочи, че съвместно със списание "Di Vino" компанията е в основата на организацията на Фестивала на българските винени сортове в Трявна, който има вече три издания. Тази година в него са били представени 31 изби от цялата страна. Фестивалът е включвал и майсторски класове, а целта му е популяризиране на българските винени сортове като лицето на България пред света. Марин Маринов е член и на Българската асоциация на винените професионалисти, създатели на инициативата Международен ден на мавруда, който се отбелязва на 26 октомври. Той отбеляза, че иманно маврудът е най-знаковият винен сорт за страната ни и датира още от времето на траките. През целия месец октомври Асоциацията организира градски винени фестивали, като такива ще има в Русе, Пловдив, Варна, Велико Търново и София. Инициативата е подкрепена от общините домакини, Министерството на туризма и Министерството на земеделието и ще премине под патронажа на министъра на туризма, като ще бъде представена селекция от над 40 български изби и различни сортове.

В предходното издание на Празниците в Долината на тракийските царе "Wine Lovers" са се включили със свой щанд четири винарни, като всяка представена изба е била от земи на древни тракийски племена. Марин Маринов изрази надежда, че партньорството на компанията и Община Казанлък ще стане ежегодно.