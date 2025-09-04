Отворен е приемът по програма на "Телерик Академия" за повишаване на лидерските умения сред дамите

"Телерик Академия" и Фондация BCause обявиха новото издание на програмата Upskill Women in Leadership, която тази година ще подкрепя жени, пострадали от домашно насилие. Приемът ще бъде отворен до 29 септември, съобщиха от пресцентъра на академията. В съобщението се допълва, че обучението ще започне на 21 октомври в онлайн вечерен формат, като процент от таксата за участие ще бъде дарен на фонда на Фондация BCause, подпомагащ кризисни центрове и организации, предоставящи юридическа, психологическа и социална помощ.

Програмата Upskill Women in Leadership е структурирана в три модула - работа върху личността (преодоляване на вътрешни предизвикателства като перфекционизъм и критичност), върху взаимоотношенията с другите (ефективно управление на екипи и конфликти) и върху уменията за критично мислене и адаптивност.

Сред лекторите ще бъдат утвърдени имена от бизнеса и обществения живот - Бела Станкова, управляващ директор на Genevva Coaching, Гергана Паси, Диана Стефанова, Галина Чулева, Лилия Месечкова, Миролюба Бенатова и Деси Стоянова.

"С програмата помагаме на много дами да преоткрият и реализират силата си като лидери. Финансовата помощ за Фонда за подкрепа на жени, пострадали от домашно насилие, е начин да дадем възможност на дами, изправени пред тежки житейски обстоятелства, да получат сигурност, вяра и шанс за по-добро бъдеще", коментира Александра Мечкова, главен изпълнителен директор на "Телерик Академия".

Повече за Фонда за подкрепа на жени, пострадали от домашно насилие можете да прочетете тук: https://www.bcause.bg/women-fund.html.