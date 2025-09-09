Дванадесетият годишен конгрес на Българския съюз по балнеология и СПА туризъм започва в Правец днес

Дванадесетият годишен конгрес на Българския съюз по балнеология и СПА туризъм (БСБСПА) започва в 11:00 ч. днес в Hyatt Regency Pravets Resort в Правец, съобщиха от Съюза.

Форумът е под надслов "Балнеология, превенция чрез природата и климатична устойчивост в бъдещето на българския здравен туризъм". БТА е медиен партньор на събитието.

За участие в официалната част на конгреса са поканени председателят на Комисията по туризъм към 51-вото Народно събрание д-р Десислав Тасков, министрите на туризма Мирослав Боршош, на здравеопазването доц. д-р Силви Кирилов, на труда и социалната политика Борислав Гуцанов, на образованието и науката Красимир Вълчев, на младежта и спорта Иван Пешев, областният управител на Софийска област Силвия Арнаутска, изпълнителният директор на "Тера Тур Сервиз" - Hyatt Regency Pravets Resort Лъчезар Тодоров.

"Стратегическото планиране в областта на здравния туризъм" и "Лечебните води и климат на България - основа за развитие на здравния туризъм" са водещите теми, които ще обсъдят експерти в рамките на двата панела на форума.

Модератори на първия панел ще бъдат Живко Иванов, заместник-председател на БСБСПА, а панелисти - съветникът по въпросите на културата и туризма в Посолството на Китай в България Джан Йенбо, третият секретар в Посолството на Китай Лъ Цин. Юлиана Таси, вицепрезидент на Европейската СПА асоциация и Чила Мезоси, главен секретар на Европейската СПА асоциация, ще представят информация за европейски проекти и международни партньорства в областта на здравния туризъм.

Модератори на втория панел ще бъдат проф. Тодорка Костадинова, директор на Дирекция "Акредитация, качество и проектна дейност" в Медицинския университет - Варна и д-р Мариана Чолакова, PR експерт. Представител на Министерството на туризма ще даде повече подробности за Плана за развитие на здравния туризъм с фокус медицински туризъм. Атис Захаранс, генерален мениджър на Hyatt Regency Pravets Resort и Hyatt Regency Sofia, ще представи програмите за възстановяване чрез климатолечение и спорт, доц. Снежина Лазова - детски пулмолог в Медицинския център InSpiro, ще говори за климатолечение (в т.ч. морелечение) при деца, а Димитър Ганев, съосновател на социологическа агенция "Тренд", ще представи възможностите за стратегическо партньорство за анализи и проучвания в областта на здравния туризъм.

По-късно през деня ще се състои Общото събрание на БСБСПА.