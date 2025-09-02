Хранителният гигант "Крафт Хайнц" обяви план за разделяне на две публични компании

Американският хранителен гигант "Крафт Хайнц" (Kraft Heinz) представи днес планове за разделяне на компанията на две независими, публично търгувани компании. Бродът на директорите на "Крафт Хайнц" одобрил единодушно плана, обяви на официалната си страница производителят.

Този ход цели да максимизира възможностите на "Крафт Хайнц" и да позволи на двете нови компании да разпределят по-ефективно ресурсите според своите стратегически приоритети.

Съгласно плановете "Крафт Хайнц" ще бъде разделен на "Глобъл Тейст Елевейшън" (Global Taste Elevation) и на "Норд Американ Гросъри" (North American Grocery), без обаче да се уточняват имената на новите компании.

"Глобъл Тейст Елевейшън" отчете приблизително 15,4 милиарда долара нетни продажби през 2024 г. Компанията държи марки като "Хайнц" (Heinz), "Филаделфия" (Philadelphia) и "Крафт Мак енд Чийз" (Kraft Mac & Cheese).

"Норд Американ Гросъри", с продажби за 10,4 милиарда долара през миналата година, държи марките "Оскар Майер" (Oscar Mayer), "Крафт Сингъл" (Kraft Singles) и "Лънчабълс" (Lunchables).

Компанията предвижда до 300 милиона долара загуби в следствие на разделянето, но има ясни възможности за смекчаване на значителна част от тях в краткосрочен план, се посочва в съобщението.

Очаква се сделката да бъде финализирана през второто полугодие на 2026 година.

"Крафт Хайнц" бе създадена през 2015 г. след сливане на "Крафт Фуудс" (Kraft Foods) и "Хайнц Къмпъни" (Heinz Company) и е една от най-големите компании за храни и напитки в света.