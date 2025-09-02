Подробно търсене

Хранителният гигант "Крафт Хайнц" обяви план за разделяне на две публични компании

Илиян Цвейн
Хранителният гигант "Крафт Хайнц" обяви план за разделяне на две публични компании
Хранителният гигант "Крафт Хайнц" обяви план за разделяне на две публични компании
Снимка: AP, архив
Питсбърг/Чикаго,  
02.09.2025 13:59
 (БТА)

Американският хранителен гигант "Крафт Хайнц" (Kraft Heinz) представи днес планове за разделяне на компанията на две независими, публично търгувани компании. Бродът на директорите на "Крафт Хайнц" одобрил единодушно плана, обяви на официалната си страница производителят.

Този ход цели да максимизира възможностите на "Крафт Хайнц" и да позволи на двете нови компании да разпределят по-ефективно ресурсите според своите стратегически приоритети.

Съгласно плановете "Крафт Хайнц" ще бъде разделен на "Глобъл Тейст Елевейшън" (Global Taste Elevation) и на "Норд Американ Гросъри" (North American Grocery), без обаче да се уточняват имената на новите компании.

"Глобъл Тейст Елевейшън" отчете приблизително 15,4 милиарда долара нетни продажби през 2024 г. Компанията  държи марки като "Хайнц" (Heinz), "Филаделфия" (Philadelphia) и "Крафт Мак енд Чийз" (Kraft Mac & Cheese).

"Норд Американ Гросъри", с продажби за 10,4 милиарда долара през миналата година, държи марките "Оскар Майер" (Oscar Mayer), "Крафт Сингъл" (Kraft Singles) и "Лънчабълс" (Lunchables).

Компанията предвижда до 300 милиона долара загуби в следствие на разделянето, но има ясни възможности за смекчаване на значителна част от тях в краткосрочен план, се посочва в съобщението.

Очаква се сделката да бъде финализирана през второто полугодие на 2026 година. 

"Крафт Хайнц" бе създадена през 2015 г. след сливане на "Крафт Фуудс" (Kraft Foods) и "Хайнц Къмпъни" (Heinz Company) и е една от най-големите компании за храни и напитки в света.

/СЛС/

Свързани новини

14.08.2024 15:09

"Марс" купува производителя на "Прингълс" за 36 милиарда долара

Гигантът в хранителната промишленост "Марс" (Маrs), в чието портфолио влизат популярни изделия като "Туикс" (Twix), "Баунти" (Bounty), "Сникърс" (Snickers) и бонбоните "Ем енд Ем" (M&M), е договорил сделка за покупката на конкурента си "Келанова"
31.03.2023 12:27

"Крафт Хайнц" продава руския си бизнес за детски храни на местна компания

Американският хранителен гигант "Крафт Хайнц" (Kraft Heinz) се е съгласил да продаде бизнеса си с детски храни в Русия на местната компания за храни и напитки "Черноголовка", съобщи за Ройтерс представител на руската компания. "Черноголовка" е сред

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 14:34 на 02.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация