Шуменската "Автомагистрали - Черно море" търси да назначи строителни инженери и техници, водачи на пътностроителни машини, арматуристи и кофражисти

"Автомагистрали - Черно море" АД търси да назначи строителни инженери, строителни техници за работа на терен и специалисти на административни длъжности за изготвяне на оферти и отчитане на строителни обекти, както и водачи на пътностроителни машини, асфалтополагащи работници, арматуристи и кофражисти, съобщи за БТА инж. Ярослав Христов, изпълнителен директор на компанията.

Политиката на управленческия ни екип е насочена към постоянно обновяване на строителното оборудване, повишаване на качеството на използваните материали и произвежданата продукция, наемане на висококвалифицирани кадри, инвестиции в образованието и повишаване квалификацията на заетия персонал, разработване на утвърдени стипендиантски програми по специалности, ключови за развитието на работния процес в дружеството, сътрудничество със средните училища за подготовка на кадри – строителни техници и машинисти на пътно-строителна техника чрез ученически практики, добави инж. Христов.

"Автомагистрали-Черно море" АД е първата фирма в Шумен, осъществила дуално обучение в партньорство с Професионалната техническа гимназия "Симеон Велики", гр. Велики Преслав, Професионалната гимназия по строителство, архитектура и геодезия, гр. Шумен и Професионалната гимназия по строителство, архитектура и геодезия "Пеньо Пенев" – гр. Русе. Близо 30 процента от стажантите избират нас и за бъдещ работодател. Стремим се да надграждаме постигнатото и да предлагаме иновации и качество на най-високо ниво", допълни инж. Христов.

"Автомагистрали - Черно море" АД е частно акционерно дружество, управлявано от борд на директорите. Фирмата е правоприемник на създаденото през далечната 1950 г. първо държавно строително обединение за изграждане на пътища и мостове в Народна Република България. След няколко преструктурирания, през 1967 г. се поставя началото на Строително-монтажно управление "Пътни строежи” – Шумен, а с решение на Шуменския окръжен съд от 1997 г. то става изцяло частно акционерно дружество "Автомагистрали-Черно море". От 850 до 900 работници и служители са на целогодишна заетост в компанията, поясни изпълнителният директор.

"Ние извършваме строителство, ремонт и поддържане на пътища и пътни съоръжения, градски комуникации и инфраструктурата около тях, произвеждаме за собствени нужди и за продажба строителни и инертни материали и изделия от тях. Извършваме научноизследователска, проектантска, инвеститорска, инженерингова и търговска дейност в страната и чужбина. Извършваме всички видове услуги със строителна техника, превоз на пътници и товари, лабораторни изпитвания и геодезически заснемания. В основната си дейност фирмата разчита предимно на собствени машини и транспортни средства, които непрекъснато обновява, с цел постигане на по-висока производителност", съобщи инж. Христов.

Дружеството притежава пет асфалтови бази: "Шумен", "Бъзън", "Кралево", "Припек", "Върли бряг"; шест кариери за добив на инертни материали, оборудвани със съответната трошачна техника и транспорт: "Кралево", "Хитрино", "Каровча", "Върли бряг", "Средец", "Голеш"; седем бетонови възела: "Преслав", "Търговище", "Русе", "Разград", "Шумен", "Върли бряг", "Бъзън"; машинно-ремонтни работилници в Шумен, Варна, Русе и Бургас; диагностичен пункт за технически прегледи на моторни превозни средства за всички видове автомобили без ограничение на тонажа; сертифицирана пътна лаборатория.

Министерството на труда и социалната политика (МТСП) обяви мярката "Избирам България", насочена към завръщащите се от чужбина българи, както и към желаещите да се преместят в населено място с до 50 000 жители.

"Избирам България" е финансирана от Програма "Развитие на човешките ресурси" (ПРЧР) към МТСП и се реализира в два компонента. По първия, който цели да привлече български граждани, които желаят да се завърнат в родината, могат да кандидатстват хора, които или са живели в чужбина през 12 от последните 18 месеца, или са новозавършили образованието си зад граница, обясни за БТА в края юли заместник-министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Целта на втория компонент на мярката "Избирам България" е да насърчи хора, които в момента живеят в България, да започнат работа в друго населено място с под 50 000 жители.