Общественият съвет към КЗК подкрепя законодателните промени в областта на конкуренцията по препоръки на ОИСР

Общественият съвет към Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) подкрепя подготвяните изменения в нормативната уредба в областта на конкуренцията, съобщиха от институцията.

Промените са в съответствие с препоръките на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), като приемането им ще допринесе за финализиране на процеса по присъединяване на България към организацията.

Законодателните изменения целят повишаване на ефективността и прозрачността в работата на КЗК, както и по-голяма правна сигурност за стопанските субекти. Сред акцентите са разширяване на правомощията на комисията, оптимизиране на процедурите и намаляване на административната тежест.

"Промените са основани на международните практики и тяхното прилагане ще гарантира по-висока ефективност на Комисията, повече правна сигурност за бизнеса и по-добра защита на конкуренцията в страната“, заяви председателят на КЗК доц. Росен Карадимов, по чиято инициатива е създаден Общественият съвет.

В съобщението се допълва, че консултативното звено подкрепя нуждата от допълнителни административни и финансови ресурси за КЗК заради нарастващите ѝ ангажименти. По време на заседанието са обсъдени и текущи анализи на пазарите на храни, лекарства и електронни отпадъци.

В състава на Обществения съвет влизат представители на национално представените работодателски организации – Асоциацията на индустриалния капитал в България, Българската стопанска камара, Българската търговско-промишлена палата, Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, както и на двата национални синдиката – КНСБ и КТ "Подкрепа", Българска национална асоциация "Активни потребители" и независими експерти.

БТА припомня, че през юли делегация на КЗК взе участие в редовната юнска сесия на Комитета по конкуренция на ОИСР в периода 17-20 юни 2025 г. в Париж. По време на срещите беше проведено изслушване на делегацията на КЗК за изпълнение на препоръките на Комитета към Република България в областта на правото и правоприлагането по конкуренцията. А в края на миналата година КЗК проведе публично онлайн събитие за популяризиране на членството на страната ни в ОИСР. На събитието участваха представители на бизнеса от национално представените организации на работодателите, както и преподаватели по право от академичната общност.

ОИСР отправи към България покана за преговори за присъединяване през януари 2022 г. Страната ни установява сътрудничество с организацията от началото на 90-те години на 20-и век, като взаимодействието се осъществява чрез участието на страната в работни органи на организацията и в рамките на отделни тематични инициативи. Успешното завършване на процеса на приемане на страната ни в ОИСР е основен външнополитически приоритет за България.