Ивона Величкова
Заместник-министър Иван Капитанов ще се срещне с овощари от област Кюстендил във връзка с изплащането на компенсации
Снимка: Кореспондент на БТА в Кюстендил Елица Иванова, архив
София,  
28.08.2025 06:30
Заместник-министърът на земеделието и храните Иван Капитанов ще се срещне със земеделски производители от област Кюстендил по повод изплащането на компенсации на собствениците на овощни градини, съобщиха от ресорното министерство.

Вчера производители на череши от Кюстендилско сигнализираха пред БТА, че са ощетени от компенсациите за измръзналите площи.

"Нищо от това, което се говори, не се случва - всички са орязани", каза за БТА Ивайло Борисов, земеделски производител с около 100 декара овощна градина в кюстендилското село Лиляч. От 82,3 декара череши са му признати само двете най-малки парчета земя – едното от три декара, а другото от 6,9 декара.

"Орязани сме различно - има земеделски производители, на които 90 процента от площите са отрязани без обяснение защо", каза за БТА Любомир Димитров, земеделски производител, който отглежда череши, круши и сливи на площ от около 140 декара. Той допълни, че плащанията продължават. Неговото още не е получено, но той е направил справка в Държавен фонд "Земеделие" (ДФЗ) и се е оказало, че близо 60 процента от площите му са орязани и няма да получи плащане за тях.

В петък, 22 август, ДФЗ започна поетапното изплащане на държавната помощ за компенсиране на щетите по земеделските култури, причинени от неблагоприятни климатични условия, за щети от измръзване/слана върху череши, вишни и кайсии през 2025 г. Над 3,2 млн. лева (3 221 309 лева) ще постъпят в понеделник, 25 август, по сметките на 254 земеделски стопани, посочиха от Фонда. Бюджетът по помощта е 32 млн. лева.

Вчера ДФЗ съобщи, че нови над 10 млн. лева (10 048 342 лева) са изплатени на 684 земеделски стопани.

