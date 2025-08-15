Празник на Врачанския мискет се провежда в мездренското село Люти брод

Празник на Врачанския мискет се провежда днес в мездренското село Люти брод. За пети път под скалния феномен Ритлите се събират любители и производители на този уникален местен сорт грозде. Организатори на събитието са "Веселите винари" и винарна "Типченица". Участват над 10 винарни от региона, както и производители на фермерски млечни и местни продукти, и хляб.

Врачанският мискет е стар български сорт, но не така популяризиран като някои други - Гъмза и Мавруд, каза за БТА един от собствениците на участващите винарни Тихомир Костадинов. По думите му Врачанският мискет е най-хубавият сорт бяло грозде, има теменужени нюанси и затова виното от него е наречено "Врачанска теменуга".

Костадинов обясни, че неговата винарна стопанисва най-старите лозя във Врачанско с този сорт грозде, засадени преди повече от 40 години. "Специфичното е, че тероарът, върху който отглеждаме гроздето, изважда най-добрите качества от сорта. Този сорт иначе се отглежда вече на доста места, тъй като набира популярност, но там не се постигат същите качества".

По думите му най-бързото и леко приложение на този сорт грозде е за вино, но за ракия е изключително подходящ. Винарната предлага два вида ракии, сухи, полусухи вина от Врачански мискет и червено вино, в което също има Врачански мискет. Предлага се и естествено пенливо бяло вино от този сорт грозде, като по думите му в България много рядко се произвежда пенливо вино от български сортове.