"Компютър Консулт" - Хасково има нужда от висококвалифицирани ИТ специалисти, каза управителят Минко Ангелов

"Компютър Консулт" ЕООД - Хасково има нужда от висококвалифицирани ИТспециалисти, но те идват полуготови при нас, независимо дали са завършили средно или висше образование. Това каза за БТА управителят на Минко Ангелов. В дружеството дефицит са специалисти по инсталация на софтуер и хардуеристи, уточни той.

Проблемът произтича от това, че завършващите професиионални гимназии и висши технически училища не са придобили практическа подготовка по време на обучението си, от една страна. От друга се закриха фундаментални специалности като "Електротехника", "Микропроцесорна техника" и "Електроника", обясни Ангелов, който е и бивш областен управител на Хасково. Ангелов разсъждава, че може би трудности идват и от самите учебни програми и квалафикация на преподавателите. В последните години много се говори за дуално обучение, но като че ли тази форма не работи, обобщава Ангелов.

Той изтъква, че трябва да се наблегне повече на проктическото обучение в средните и висши учебни заведения. Друг акцент за него са занемарените бази за практика по време на обучнието и липсата на средства за изграждане на нови. Той дава пример със средна префосионална гимназия в Хасково, на която по проект е била предоставена техника за 600 - 700 000 лева, която стои неизползвана в складове.

На въпрос за придобивките, от които се позва персоналът във фирмата, Ангелов отговори, че те са съобразени с действащото законодателство. Включват се работно облекло, бонуси за извънреден труд, празници и при добри финансови резултати. За заплащането Ангелов каза, че то зависи от производителността на служителя и постигнатата от него добавена стойност, като посочи, че заплатите са сравними с тези в големите български градове.

"Компютър Консулт" ЕООД е основана през 1995 година, като започва с асемблиране на компютри, продажба на устройства, периферия и консумативи, изграждане на компютърни системи и мрежи. Продължава с контрол на достъп, пожароизвестяване, системи за видеонаблюдение. През последните години разширява дейността си с изграждане на соларни паркове в сегмента малки и средни инсталации. С китайски партньори в момента разработва платформа за мониторинг и и управление на разходите за електроенергия. В дружеството са работили до 20 служители, в момента персоналът е осем души.

Министерството на труда и социалната политика (МТСП) обяви мярката "Избирам България", насочена към завръщащите се от чужбина българи, както и към желаещите да се преместят в населено място с до 50 000 жители.

"Избирам България" е финансирана от Програма "Развитие на човешките ресурси" (ПРЧР) към МТСП и се реализира в два компонента. По първия, който цели да привлече български граждани, които желаят да се завърнат в родината, могат да кандидатстват хора, които или са живели в чужбина през 12 от последните 18 месеца, или са новозавършили образованието си зад граница, обясни за БТА заместник-министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Целта на втория компонент на мярката "Избирам България" е да насърчи хора, които в момента живеят в България, да започнат работа в друго населено място с под 50 000 жители.