Подробно търсене

Международната кредитна агенция "Фич" потвърди дългосрочния рейтинг на "ПроКредит Банк“ и "Алианц Банк България"

Мартин Леков
Международната кредитна агенция "Фич" потвърди дългосрочния рейтинг на "ПроКредит Банк“ и "Алианц Банк България"
Международната кредитна агенция "Фич" потвърди дългосрочния рейтинг на "ПроКредит Банк“ и "Алианц Банк България"
Снимка: AP Photo/Henny Ray Abrams
София,  
30.05.2025 10:54
 (БТА)

Международната кредитна агенция "Фич" (Fitch Ratings) потвърди кредитния рейтинг на "ПроКредит Банк България" и "Алианц Банк България", става известно от съобщения на сайта на организацията.

Кредитната агенция потвърди дългосрочния рейтинг на "ПроКредит Банк България" на ниво от "BBB-" със стабилна перспектива, рейтингът за подкрепа на акционерите (SSR) на ниво от "bbb-" и рейтинга за жизнеспособност (VR) на ниво от "bb".

"Фич" потвърди дългосрочния рейтинг на "Алианц Банк България" на "BBB+" със стабилна перспектива, рейтингът за подкрепа на акционерите (SSR) на ниво от "bbb+" и рейтинга за жизнеспособност (VR) на ниво от "bb".

Планираното присъединяване на България към еврозоната би трябвало да подобри оперативната среда за местните банки, да укрепи институционалната рамка и нейната устойчивост и да засили перспективите за продължаване на печелившите операции, посочват от "Фич" в съобщенията си относно кредитния рейтинг на двете банки.

Присъединяването следва да засили добрата ликвидност на банките и да осигури гъвкавост за планиране на извънредни ситуации. Перспективите пред бизнеса се подкрепят от стабилните икономически резултати на страната, изразяващи се в нарастване на доходите, значителни и структурни подобрения в качеството на активите и съществено намалена фрагментация на сектора, посочват от агенцията.

/ИЦ/

Свързани новини

03.06.2025 14:01

"Фич" потвърди дългосрочния кредитен рейтинг на "Алианц Банк България"

Международната рейтингова агенция "Фич" (Fitch Ratings) потвърди дългосрочния кредитен рейтинг (Long-Term Issuer Default Rating – IDR) на "Алианц Банк България" - "BBB+" със стабилна перспектива, съобщават от банката. Потвърден бе и рейтингът за
29.05.2025 15:21

Цветанка Минчева беше преизбрана за зам.-председател на УС на Асоциацията на банките в България

Цветанка Минчева беше преизбрана за заместник-председател на Управителния съвет на Асоциацията на банките в България (АББ) на Общо събрание, проведено на 28 май тази година, съобщават от Асоциацията. Минчева е главен изпълнителен директор и
19.05.2025 19:01

"Фич Рейтинг" потвърди дългосрочния рейтинг на "УниКредит Булбанк" на "BBB+" със стабилна перспектива, съобщи банката

Международната рейтингова агенция "Фич Рейтинг" (Fitch Ratings) потвърди дългосрочния рейтинг (Long-Term IDR) на "УниКредит Булбанк" на "BBB+" със стабилна перспектива. Рейтингът за подкрепа от акционерите (SSR) също е потвърден на "bbb+", а
14.05.2025 17:59

"Фич" потвърди дългосрочния рейтинг на ОББ на ниво 'A-' с положителна перспектива

Международната рейтингова агенция "Фич Рейтингс" (Fitch Ratings) потвърди дългосрочния рейтинг (Long-Term Issuer Default Rating (IDR) на ОББ - той продължава да бъде 'A-' с положителна перспектива, съобщиха от банката. Рейтинговата агенция потвърди
09.05.2025 21:21

Връчиха наградите "Най-зелените компании в България“ на церемония в София

Наградите "Най-зелените компании в България“ за 2025 година бяха връчени на официална церемония, състояла се днес в столичния хотел "Интерконтинентал". Националният конкурс, организиран от b2b Media, за 15-и път отличава компаниите в частния и

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 11:27 на 04.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация