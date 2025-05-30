Международната кредитна агенция "Фич" потвърди дългосрочния рейтинг на "ПроКредит Банк“ и "Алианц Банк България"

Международната кредитна агенция "Фич" (Fitch Ratings) потвърди кредитния рейтинг на "ПроКредит Банк България" и "Алианц Банк България", става известно от съобщения на сайта на организацията.

Кредитната агенция потвърди дългосрочния рейтинг на "ПроКредит Банк България" на ниво от "BBB-" със стабилна перспектива, рейтингът за подкрепа на акционерите (SSR) на ниво от "bbb-" и рейтинга за жизнеспособност (VR) на ниво от "bb".

"Фич" потвърди дългосрочния рейтинг на "Алианц Банк България" на "BBB+" със стабилна перспектива, рейтингът за подкрепа на акционерите (SSR) на ниво от "bbb+" и рейтинга за жизнеспособност (VR) на ниво от "bb".

Планираното присъединяване на България към еврозоната би трябвало да подобри оперативната среда за местните банки, да укрепи институционалната рамка и нейната устойчивост и да засили перспективите за продължаване на печелившите операции, посочват от "Фич" в съобщенията си относно кредитния рейтинг на двете банки.

Присъединяването следва да засили добрата ликвидност на банките и да осигури гъвкавост за планиране на извънредни ситуации. Перспективите пред бизнеса се подкрепят от стабилните икономически резултати на страната, изразяващи се в нарастване на доходите, значителни и структурни подобрения в качеството на активите и съществено намалена фрагментация на сектора, посочват от агенцията.