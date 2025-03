На изложението в Берлин показваме богатото ни културно и природно наследство, каза министър Мирослав Боршош

"България има уникален туристически потенциал и ние сме тук, за да го представим по най-добрия начин. Създаваме възможности за бизнес контакти, показваме богатото ни културно и природно наследство и затвърждаваме страната като предпочитана дестинация на световната туристическа карта". Това заяви министърът на туризма Мирослав Боршош за участието на страната ни в най-голямото международно туристическо изложение в света Internationale Tourismus-Börse (ITB) в Берлин, което започна днес, съобщават от Министерството на туризма.

На изложението България е представена с модерен и атрактивен щанд от близо 600 кв. м., в който освен Министерството на туризма, участват 49 представители на общините, туристическия бизнес, водещи туроператори, хотели и туристически организации.

От Министерството на туризма информират, че тази година са подготвили програма за посетителите на българския щанд, която включва интерактивни преживявания като виртуална реалност, фото ъгъл с гледки от България, винени презентации от сомелиери и дегустации на специално селектирани български вина, придружени от изтънчен музикален фон с инструментален съпровод на живо.

Изложението в Берлин събира над 5500 изложители от 161 държави на площ от 160 000 кв.м. Тази година форумът се провежда под мотото "The Power of Transition Lives Here" ("Силата на прехода живее тук"), като на четири сцени 400 водещи лектори от бизнеса, науката и политиката ще обсъждат настоящите и бъдещите предизвикателства пред индустрията.

Участието на страната ни на изложението е стратегическа стъпка за привличане на повече туристи и инвеститори. Освен това, България се подготвя да бъде партньор на престижния Дунавски салон през 2026 г., което ще даде допълнителна видимост на българския туристически потенциал на европейската сцена, посочват от Министерството на туризма.

По време на изложението България успешно представи ребрандираната си концепция за достъпен лукс с акцент върху СПА процедури и природна красота, съобщиха от Българския съюз по балнеология и СПА туризъм. Презентацията беше направена от председателя на сдружението Сийка Кацарова и модерирана от главният секретар на Европейската СПА асоциация Чила Мезоси, а на събитието присъстваха министър Мирослав Боршош, посланикът ни в Германия Григор Порожанов, Меглена Плугчиева, посланик на каузата на Български съюз по балнеология и СПА туризъм. Бяха представени новите инвестиции в българския СПА сектор, подчертавайки високото качество на предлаганите услуги, включително концепцията "от фермата до масата", при която много СПА дестинации и хотели разполагат със собствени ферми, информират от сдружението. Сийка Кацарова посочи, че България има огромен потенциал в областта на балнеологията и СПА туризма, благодарение на богатите си природни ресурси и традиции.