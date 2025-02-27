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Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 27.02.2025

Елена Савова
Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 27.02.2025
Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 27.02.2025
Снимка: БТА, архив
София,  
27.02.2025 18:18
 (БТА)
Етикети

Наименование

Код

За единица валута/злато

Лева (BGN)

Обратен курс: за един лев

Австралийски долар

AUD

1

1.17552

0.850687

Бразилски реал

BRL

10

3.2155

3.10994

Канадски долар

CAD

1

1.30042

0.768982

Швейцарски франк

CHF

1

2.07912

0.480973

Китайски ренминби юан

CNY

10

2.56917

3.89231

Чешка крона

CZK

100

7.82739

12.7757

Датска крона

DKK

10

2.62232

3.81342

Британска лира

GBP

1

2.36574

0.422701

Хонконгски долар

HKD

10

2.40138

4.16427

Унгарски форинт

HUF

1000

4.89655

204.225

Индонезийска рупия

IDR

10000

1.13458

8813.83

Израелски шекел

ILS

10

5.25987

1.90119

Индийска рупия

INR

100

2.14194

46.6866

Исландска крона

ISK

100

1.34421

74.3931

Японска йена

JPY

100

1.2479

80.1346

Южнокорейски вон

KRW

1000

1.29365

773.007

Мексиканско песо

MXN

100

9.16075

10.9161

Малайзийски рингит

MYR

10

4.20021

2.38083

Норвежка крона

NOK

10

1.67144

5.98287

Новозеландски долар

NZD

1

1.06099

0.942516

Филипинско песо

PHP

100

3.22574

31.0006

Полска злота

PLN

10

4.73475

2.11204

Румънска лея

RON

10

3.93029

2.54434

Руска рубла *

RUB

      

Шведска крона

SEK

10

1.75269

5.70552

Сингапурски долар

SGD

1

1.39215

0.718313

Тайландски бат

THB

100

5.50597

18.1621

Турска лира

TRY

100

5.12424

19.5151

Щатски долар

USD

1

1.86678

0.535682

Южноафрикански ранд

ZAR

10

1.01366

9.86524

Злато (в трой унции)

XAU

1

5404.47

  

Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
* Поради ситуацията на международните финансови пазари Българската народна банка (БНБ) не може да определи референтен курс на българския лев към руската рубла, който да е представителен за пазарните условия. Във връзка с това БНБ преустановява временно публикуването на курс на българския лев към руската рубла, докато пазарните условия не се нормализират. Последният курс на българския лев към руската рубла е публикуван на 1 март 2022 г.

  

/ЕС/

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