Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 27.02.2025

site.btaКурсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 27.02.2025
|
Наименование
|
Код
|
За единица валута/злато
|
Лева (BGN)
|
Обратен курс: за един лев
|
Австралийски долар
|
AUD
|
1
|
1.17552
|
0.850687
|
Бразилски реал
|
BRL
|
10
|
3.2155
|
3.10994
|
Канадски долар
|
CAD
|
1
|
1.30042
|
0.768982
|
Швейцарски франк
|
CHF
|
1
|
2.07912
|
0.480973
|
Китайски ренминби юан
|
CNY
|
10
|
2.56917
|
3.89231
|
Чешка крона
|
CZK
|
100
|
7.82739
|
12.7757
|
Датска крона
|
DKK
|
10
|
2.62232
|
3.81342
|
Британска лира
|
GBP
|
1
|
2.36574
|
0.422701
|
Хонконгски долар
|
HKD
|
10
|
2.40138
|
4.16427
|
Унгарски форинт
|
HUF
|
1000
|
4.89655
|
204.225
|
Индонезийска рупия
|
IDR
|
10000
|
1.13458
|
8813.83
|
Израелски шекел
|
ILS
|
10
|
5.25987
|
1.90119
|
Индийска рупия
|
INR
|
100
|
2.14194
|
46.6866
|
Исландска крона
|
ISK
|
100
|
1.34421
|
74.3931
|
Японска йена
|
JPY
|
100
|
1.2479
|
80.1346
|
Южнокорейски вон
|
KRW
|
1000
|
1.29365
|
773.007
|
Мексиканско песо
|
MXN
|
100
|
9.16075
|
10.9161
|
Малайзийски рингит
|
MYR
|
10
|
4.20021
|
2.38083
|
Норвежка крона
|
NOK
|
10
|
1.67144
|
5.98287
|
Новозеландски долар
|
NZD
|
1
|
1.06099
|
0.942516
|
Филипинско песо
|
PHP
|
100
|
3.22574
|
31.0006
|
Полска злота
|
PLN
|
10
|
4.73475
|
2.11204
|
Румънска лея
|
RON
|
10
|
3.93029
|
2.54434
|
Руска рубла *
|
RUB
|
Шведска крона
|
SEK
|
10
|
1.75269
|
5.70552
|
Сингапурски долар
|
SGD
|
1
|
1.39215
|
0.718313
|
Тайландски бат
|
THB
|
100
|
5.50597
|
18.1621
|
Турска лира
|
TRY
|
100
|
5.12424
|
19.5151
|
Щатски долар
|
USD
|
1
|
1.86678
|
0.535682
|
Южноафрикански ранд
|
ZAR
|
10
|
1.01366
|
9.86524
|
Злато (в трой унции)
|
XAU
|
1
|
5404.47
|
Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
/ЕС/
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