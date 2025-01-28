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Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 28.01.2025

Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 28.01.2025
Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 28.01.2025
Снимка: Милена Стойкова/БТА, архив
София,  
28.01.2025 18:10
 (БТА)
Етикети
 

Наименование

Код

За единица валута/злато

Лева (BGN)

Обратен курс: за един лев

Австралийски долар

AUD

1

1.1713

0.853752

Бразилски реал

BRL

10

3.1784

3.14624

Канадски долар

CAD

1

1.30224

0.767908

Швейцарски франк

CHF

1

2.07163

0.482712

Китайски ренминби юан

CNY

10

2.58992

3.86112

Чешка крона

CZK

100

7.79495

12.8288

Датска крона

DKK

10

2.62084

3.81557

Британска лира

GBP

1

2.33203

0.428811

Хонконгски долар

HKD

10

2.40898

4.15113

Унгарски форинт

HUF

1000

4.79217

208.674

Индонезийска рупия

IDR

10000

1.15676

8644.84

Израелски шекел

ILS

10

5.18444

1.92885

Индийска рупия

INR

100

2.16843

46.1163

Исландска крона

ISK

100

1.33869

74.6999

Японска йена

JPY

100

1.20835

82.7575

Южнокорейски вон

KRW

1000

1.29799

770.422

Мексиканско песо

MXN

100

9.08079

11.0123

Малайзийски рингит

MYR

10

4.27233

2.34064

Норвежка крона

NOK

10

1.66051

6.02225

Новозеландски долар

NZD

1

1.0607

0.942774

Филипинско песо

PHP

100

3.21154

31.1377

Полска злота

PLN

10

4.64811

2.15141

Румънска лея

RON

10

3.9314

2.54362

Руска рубла *

RUB

      

Шведска крона

SEK

10

1.70398

5.86861

Сингапурски долар

SGD

1

1.38839

0.720259

Тайландски бат

THB

100

5.53965

18.0517

Турска лира

TRY

100

5.24766

19.0561

Щатски долар

USD

1

1.87682

0.532816

Южноафрикански ранд

ZAR

10

1.00382

9.96195

Злато (в трой унции)

XAU

1

5158.35

  

Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
* Поради ситуацията на международните финансови пазари Българската народна банка (БНБ) не може да определи референтен курс на българския лев към руската рубла, който да е представителен за пазарните условия. Във връзка с това БНБ преустановява временно публикуването на курс на българския лев към руската рубла, докато пазарните условия не се нормализират. Последният курс на българския лев към руската рубла е публикуван на 1 март 2022 г.

  

/ЕС/

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