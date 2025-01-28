Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 28.01.2025

site.btaКурсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 28.01.2025
|
Наименование
|
Код
|
За единица валута/злато
|
Лева (BGN)
|
Обратен курс: за един лев
|
Австралийски долар
|
AUD
|
1
|
1.1713
|
0.853752
|
Бразилски реал
|
BRL
|
10
|
3.1784
|
3.14624
|
Канадски долар
|
CAD
|
1
|
1.30224
|
0.767908
|
Швейцарски франк
|
CHF
|
1
|
2.07163
|
0.482712
|
Китайски ренминби юан
|
CNY
|
10
|
2.58992
|
3.86112
|
Чешка крона
|
CZK
|
100
|
7.79495
|
12.8288
|
Датска крона
|
DKK
|
10
|
2.62084
|
3.81557
|
Британска лира
|
GBP
|
1
|
2.33203
|
0.428811
|
Хонконгски долар
|
HKD
|
10
|
2.40898
|
4.15113
|
Унгарски форинт
|
HUF
|
1000
|
4.79217
|
208.674
|
Индонезийска рупия
|
IDR
|
10000
|
1.15676
|
8644.84
|
Израелски шекел
|
ILS
|
10
|
5.18444
|
1.92885
|
Индийска рупия
|
INR
|
100
|
2.16843
|
46.1163
|
Исландска крона
|
ISK
|
100
|
1.33869
|
74.6999
|
Японска йена
|
JPY
|
100
|
1.20835
|
82.7575
|
Южнокорейски вон
|
KRW
|
1000
|
1.29799
|
770.422
|
Мексиканско песо
|
MXN
|
100
|
9.08079
|
11.0123
|
Малайзийски рингит
|
MYR
|
10
|
4.27233
|
2.34064
|
Норвежка крона
|
NOK
|
10
|
1.66051
|
6.02225
|
Новозеландски долар
|
NZD
|
1
|
1.0607
|
0.942774
|
Филипинско песо
|
PHP
|
100
|
3.21154
|
31.1377
|
Полска злота
|
PLN
|
10
|
4.64811
|
2.15141
|
Румънска лея
|
RON
|
10
|
3.9314
|
2.54362
|
Руска рубла *
|
RUB
|
Шведска крона
|
SEK
|
10
|
1.70398
|
5.86861
|
Сингапурски долар
|
SGD
|
1
|
1.38839
|
0.720259
|
Тайландски бат
|
THB
|
100
|
5.53965
|
18.0517
|
Турска лира
|
TRY
|
100
|
5.24766
|
19.0561
|
Щатски долар
|
USD
|
1
|
1.87682
|
0.532816
|
Южноафрикански ранд
|
ZAR
|
10
|
1.00382
|
9.96195
|
Злато (в трой унции)
|
XAU
|
1
|
5158.35
|
Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
/ЕС/
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