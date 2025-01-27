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Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 27.01.2025

Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 27.01.2025
Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 27.01.2025
Снимка: Милена Стойкова/БТА, архив
София,  
27.01.2025 18:52
 (БТА)
Етикети
 

Наименование

Код

За единица валута/злато

Лева (BGN)

Обратен курс: за един лев

Австралийски долар

AUD

1

1.17116

0.853854

Бразилски реал

BRL

10

3.1356

3.18918

Канадски долар

CAD

1

1.29559

0.771849

Швейцарски франк

CHF

1

2.069

0.483325

Китайски ренминби юан

CNY

10

2.56314

3.90146

Чешка крона

CZK

100

7.79153

12.8344

Датска крона

DKK

10

2.62088

3.81551

Британска лира

GBP

1

2.32543

0.430028

Хонконгски долар

HKD

10

2.38554

4.19192

Унгарски форинт

HUF

1000

4.78455

209.006

Индонезийска рупия

IDR

10000

1.14999

8695.73

Израелски шекел

ILS

10

5.13827

1.94618

Индийска рупия

INR

100

2.1521

46.4662

Исландска крона

ISK

100

1.33686

74.8021

Японска йена

JPY

100

1.20574

82.9366

Южнокорейски вон

KRW

1000

1.297

771.01

Мексиканско песо

MXN

100

9.05989

11.0377

Малайзийски рингит

MYR

10

4.24203

2.35736

Норвежка крона

NOK

10

1.65615

6.0381

Новозеландски долар

NZD

1

1.05927

0.944046

Филипинско песо

PHP

100

3.18498

31.3974

Полска злота

PLN

10

4.63544

2.15729

Румънска лея

RON

10

3.93132

2.54367

Руска рубла *

RUB

      

Шведска крона

SEK

10

1.70131

5.87782

Сингапурски долар

SGD

1

1.38378

0.722658

Тайландски бат

THB

100

5.52463

18.1008

Турска лира

TRY

100

5.19801

19.2381

Щатски долар

USD

1

1.85739

0.53839

Южноафрикански ранд

ZAR

100

9.95146

10.0488

Злато (в трой унции)

XAU

1

5105.67

  

Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
* Поради ситуацията на международните финансови пазари Българската народна банка (БНБ) не може да определи референтен курс на българския лев към руската рубла, който да е представителен за пазарните условия. Във връзка с това БНБ преустановява временно публикуването на курс на българския лев към руската рубла, докато пазарните условия не се нормализират. Последният курс на българския лев към руската рубла е публикуван на 1 март 2022 г.

  

 

/ЕС/

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