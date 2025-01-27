Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 27.01.2025

site.btaКурсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 27.01.2025
|
Наименование
|
Код
|
За единица валута/злато
|
Лева (BGN)
|
Обратен курс: за един лев
|
Австралийски долар
|
AUD
|
1
|
1.17116
|
0.853854
|
Бразилски реал
|
BRL
|
10
|
3.1356
|
3.18918
|
Канадски долар
|
CAD
|
1
|
1.29559
|
0.771849
|
Швейцарски франк
|
CHF
|
1
|
2.069
|
0.483325
|
Китайски ренминби юан
|
CNY
|
10
|
2.56314
|
3.90146
|
Чешка крона
|
CZK
|
100
|
7.79153
|
12.8344
|
Датска крона
|
DKK
|
10
|
2.62088
|
3.81551
|
Британска лира
|
GBP
|
1
|
2.32543
|
0.430028
|
Хонконгски долар
|
HKD
|
10
|
2.38554
|
4.19192
|
Унгарски форинт
|
HUF
|
1000
|
4.78455
|
209.006
|
Индонезийска рупия
|
IDR
|
10000
|
1.14999
|
8695.73
|
Израелски шекел
|
ILS
|
10
|
5.13827
|
1.94618
|
Индийска рупия
|
INR
|
100
|
2.1521
|
46.4662
|
Исландска крона
|
ISK
|
100
|
1.33686
|
74.8021
|
Японска йена
|
JPY
|
100
|
1.20574
|
82.9366
|
Южнокорейски вон
|
KRW
|
1000
|
1.297
|
771.01
|
Мексиканско песо
|
MXN
|
100
|
9.05989
|
11.0377
|
Малайзийски рингит
|
MYR
|
10
|
4.24203
|
2.35736
|
Норвежка крона
|
NOK
|
10
|
1.65615
|
6.0381
|
Новозеландски долар
|
NZD
|
1
|
1.05927
|
0.944046
|
Филипинско песо
|
PHP
|
100
|
3.18498
|
31.3974
|
Полска злота
|
PLN
|
10
|
4.63544
|
2.15729
|
Румънска лея
|
RON
|
10
|
3.93132
|
2.54367
|
Руска рубла *
|
RUB
|
Шведска крона
|
SEK
|
10
|
1.70131
|
5.87782
|
Сингапурски долар
|
SGD
|
1
|
1.38378
|
0.722658
|
Тайландски бат
|
THB
|
100
|
5.52463
|
18.1008
|
Турска лира
|
TRY
|
100
|
5.19801
|
19.2381
|
Щатски долар
|
USD
|
1
|
1.85739
|
0.53839
|
Южноафрикански ранд
|
ZAR
|
100
|
9.95146
|
10.0488
|
Злато (в трой унции)
|
XAU
|
1
|
5105.67
|
Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
/ЕС/
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