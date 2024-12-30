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Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 30.12.2024

Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 30.12.2024
Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 30.12.2024
Снимка: Владимир Шоков, БТА/архив
София,  
30.12.2024 18:05
 (БТА)

Наименование

Код

За единица валута/злато

Лева (BGN)

Обратен курс: за един лев

Австралийски долар

AUD

1

1.16724

0.856722

Бразилски реал

BRL

10

3.02012

3.31113

Канадски долар

CAD

1

1.30085

0.768728

Швейцарски франк

CHF

1

2.07295

0.482404

Китайски ренминби юан

CNY

10

2.56556

3.89778

Чешка крона

CZK

100

7.75323

12.8979

Датска крона

DKK

10

2.62176

3.81423

Британска лира

GBP

1

2.35784

0.424117

Хонконгски долар

HKD

10

2.41267

4.14479

Унгарски форинт

HUF

1000

4.75258

210.412

Индонезийска рупия

IDR

10000

1.1586

8631.11

Израелски шекел

ILS

10

5.13072

1.94904

Индийска рупия

INR

100

2.19095

45.6423

Исландска крона

ISK

100

1.35916

73.5749

Японска йена

JPY

100

1.18845

84.1432

Южнокорейски вон

KRW

1000

1.27074

786.943

Мексиканско песо

MXN

100

9.1889

10.8827

Малайзийски рингит

MYR

10

4.19418

2.38426

Норвежка крона

NOK

10

1.65112

6.05649

Новозеландски долар

NZD

1

1.05892

0.944358

Филипинско песо

PHP

100

3.23754

30.8876

Полска злота

PLN

10

4.58523

2.18092

Румънска лея

RON

10

3.93013

2.54445

Руска рубла *

RUB

      

Шведска крона

SEK

10

1.70272

5.87296

Сингапурски долар

SGD

1

1.38065

0.724297

Тайландски бат

THB

100

5.48774

18.2224

Турска лира

TRY

100

5.30159

18.8623

Щатски долар

USD

1

1.87268

0.533994

Южноафрикански ранд

ZAR

100

9.99448

10.0055

Злато (в трой унции)

XAU

1

4905.98

  

Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
* Поради ситуацията на международните финансови пазари Българската народна банка (БНБ) не може да определи референтен курс на българския лев към руската рубла, който да е представителен за пазарните условия. Във връзка с това БНБ преустановява временно публикуването на курс на българския лев към руската рубла, докато пазарните условия не се нормализират. Последният курс на българския лев към руската рубла е публикуван на 1 март 2022 г.

  

 

/ИЦ/

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Към 19:13 на 30.12.2024 Новините от днес

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