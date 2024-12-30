Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 30.12.2024

site.btaКурсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 30.12.2024
|
Наименование
|
Код
|
За единица валута/злато
|
Лева (BGN)
|
Обратен курс: за един лев
|
Австралийски долар
|
AUD
|
1
|
1.16724
|
0.856722
|
Бразилски реал
|
BRL
|
10
|
3.02012
|
3.31113
|
Канадски долар
|
CAD
|
1
|
1.30085
|
0.768728
|
Швейцарски франк
|
CHF
|
1
|
2.07295
|
0.482404
|
Китайски ренминби юан
|
CNY
|
10
|
2.56556
|
3.89778
|
Чешка крона
|
CZK
|
100
|
7.75323
|
12.8979
|
Датска крона
|
DKK
|
10
|
2.62176
|
3.81423
|
Британска лира
|
GBP
|
1
|
2.35784
|
0.424117
|
Хонконгски долар
|
HKD
|
10
|
2.41267
|
4.14479
|
Унгарски форинт
|
HUF
|
1000
|
4.75258
|
210.412
|
Индонезийска рупия
|
IDR
|
10000
|
1.1586
|
8631.11
|
Израелски шекел
|
ILS
|
10
|
5.13072
|
1.94904
|
Индийска рупия
|
INR
|
100
|
2.19095
|
45.6423
|
Исландска крона
|
ISK
|
100
|
1.35916
|
73.5749
|
Японска йена
|
JPY
|
100
|
1.18845
|
84.1432
|
Южнокорейски вон
|
KRW
|
1000
|
1.27074
|
786.943
|
Мексиканско песо
|
MXN
|
100
|
9.1889
|
10.8827
|
Малайзийски рингит
|
MYR
|
10
|
4.19418
|
2.38426
|
Норвежка крона
|
NOK
|
10
|
1.65112
|
6.05649
|
Новозеландски долар
|
NZD
|
1
|
1.05892
|
0.944358
|
Филипинско песо
|
PHP
|
100
|
3.23754
|
30.8876
|
Полска злота
|
PLN
|
10
|
4.58523
|
2.18092
|
Румънска лея
|
RON
|
10
|
3.93013
|
2.54445
|
Руска рубла *
|
RUB
|
Шведска крона
|
SEK
|
10
|
1.70272
|
5.87296
|
Сингапурски долар
|
SGD
|
1
|
1.38065
|
0.724297
|
Тайландски бат
|
THB
|
100
|
5.48774
|
18.2224
|
Турска лира
|
TRY
|
100
|
5.30159
|
18.8623
|
Щатски долар
|
USD
|
1
|
1.87268
|
0.533994
|
Южноафрикански ранд
|
ZAR
|
100
|
9.99448
|
10.0055
|
Злато (в трой унции)
|
XAU
|
1
|
4905.98
|
Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
/ИЦ/
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