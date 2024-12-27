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Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 27.12.2024

Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 27.12.2024
Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 27.12.2024
Снимка: Милена Стойкова/БТА, архив
София,  
27.12.2024 17:14
 (БТА)

Наименование

Код

За единица валута/злато

Лева (BGN)

Обратен курс: за един лев

Австралийски долар

AUD

1

1.16578

0.857795

Бразилски реал

BRL

10

3.02826

3.30223

Канадски долар

CAD

1

1.30371

0.767042

Швейцарски франк

CHF

1

2.08156

0.480409

Китайски ренминби юан

CNY

10

2.56775

3.89446

Чешка крона

CZK

100

7.76092

12.8851

Датска крона

DKK

10

2.62169

3.81433

Британска лира

GBP

1

2.35364

0.424874

Хонконгски долар

HKD

10

2.4149

4.14096

Унгарски форинт

HUF

1000

4.75351

210.371

Индонезийска рупия

IDR

10000

1.15574

8652.47

Израелски шекел

ILS

10

5.09809

1.96152

Индийска рупия

INR

100

2.19239

45.6123

Исландска крона

ISK

100

1.34792

74.1884

Японска йена

JPY

100

1.18787

84.1843

Южнокорейски вон

KRW

1000

1.27196

786.188

Мексиканско песо

MXN

100

9.24948

10.8114

Малайзийски рингит

MYR

10

4.19166

2.38569

Норвежка крона

NOK

10

1.6514

6.05547

Новозеландски долар

NZD

1

1.05675

0.946298

Филипинско песо

PHP

100

3.22303

31.0267

Полска злота

PLN

10

4.57472

2.18593

Румънска лея

RON

10

3.92982

2.54465

Руска рубла *

RUB

      

Шведска крона

SEK

10

1.70376

5.86937

Сингапурски долар

SGD

1

1.37987

0.724706

Тайландски бат

THB

100

5.51016

18.1483

Турска лира

TRY

100

5.32262

18.7877

Щатски долар

USD

1

1.8743

0.533533

Южноафрикански ранд

ZAR

10

1.00166

9.98343

Злато (в трой унции)

XAU

1

4908.12

  

Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
* Поради ситуацията на международните финансови пазари Българската народна банка (БНБ) не може да определи референтен курс на българския лев към руската рубла, който да е представителен за пазарните условия. Във връзка с това БНБ преустановява временно публикуването на курс на българския лев към руската рубла, докато пазарните условия не се нормализират. Последният курс на българския лев към руската рубла е публикуван на 1 март 2022 г.

  

 

/ИЦ/

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