Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 27.12.2024

site.btaКурсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 27.12.2024
|
Наименование
|
Код
|
За единица валута/злато
|
Лева (BGN)
|
Обратен курс: за един лев
|
Австралийски долар
|
AUD
|
1
|
1.16578
|
0.857795
|
Бразилски реал
|
BRL
|
10
|
3.02826
|
3.30223
|
Канадски долар
|
CAD
|
1
|
1.30371
|
0.767042
|
Швейцарски франк
|
CHF
|
1
|
2.08156
|
0.480409
|
Китайски ренминби юан
|
CNY
|
10
|
2.56775
|
3.89446
|
Чешка крона
|
CZK
|
100
|
7.76092
|
12.8851
|
Датска крона
|
DKK
|
10
|
2.62169
|
3.81433
|
Британска лира
|
GBP
|
1
|
2.35364
|
0.424874
|
Хонконгски долар
|
HKD
|
10
|
2.4149
|
4.14096
|
Унгарски форинт
|
HUF
|
1000
|
4.75351
|
210.371
|
Индонезийска рупия
|
IDR
|
10000
|
1.15574
|
8652.47
|
Израелски шекел
|
ILS
|
10
|
5.09809
|
1.96152
|
Индийска рупия
|
INR
|
100
|
2.19239
|
45.6123
|
Исландска крона
|
ISK
|
100
|
1.34792
|
74.1884
|
Японска йена
|
JPY
|
100
|
1.18787
|
84.1843
|
Южнокорейски вон
|
KRW
|
1000
|
1.27196
|
786.188
|
Мексиканско песо
|
MXN
|
100
|
9.24948
|
10.8114
|
Малайзийски рингит
|
MYR
|
10
|
4.19166
|
2.38569
|
Норвежка крона
|
NOK
|
10
|
1.6514
|
6.05547
|
Новозеландски долар
|
NZD
|
1
|
1.05675
|
0.946298
|
Филипинско песо
|
PHP
|
100
|
3.22303
|
31.0267
|
Полска злота
|
PLN
|
10
|
4.57472
|
2.18593
|
Румънска лея
|
RON
|
10
|
3.92982
|
2.54465
|
Руска рубла *
|
RUB
|
Шведска крона
|
SEK
|
10
|
1.70376
|
5.86937
|
Сингапурски долар
|
SGD
|
1
|
1.37987
|
0.724706
|
Тайландски бат
|
THB
|
100
|
5.51016
|
18.1483
|
Турска лира
|
TRY
|
100
|
5.32262
|
18.7877
|
Щатски долар
|
USD
|
1
|
1.8743
|
0.533533
|
Южноафрикански ранд
|
ZAR
|
10
|
1.00166
|
9.98343
|
Злато (в трой унции)
|
XAU
|
1
|
4908.12
|
Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
/ИЦ/
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