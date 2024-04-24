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Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 24.04.2024

Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 24.04.2024
Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 24.04.2024
Снимка: Владимир Шоков/БТА, архив
София,  
24.04.2024 17:38
 (БТА)

Наименование

Код

За единица валута/злато

Лева (BGN)

Обратен курс: за един лев

Австралийски долар

AUD

1

1.19105

0.839595

Бразилски реал

BRL

10

3.56539

2.80474

Канадски долар

CAD

1

1.33705

0.747915

Швейцарски франк

CHF

1

2.00105

0.499738

Китайски ренминби юан

CNY

10

2.5259

3.95898

Чешка крона

CZK

100

7.74832

12.906

Датска крона

DKK

10

2.62263

3.81297

Британска лира

GBP

1

2.27568

0.439429

Хонконгски долар

HKD

10

2.33671

4.27952

Унгарски форинт

HUF

1000

4.97224

201.117

Индонезийска рупия

IDR

10000

1.132

8833.92

Израелски шекел

ILS

10

4.84848

2.0625

Индийска рупия

INR

100

2.19649

45.5272

Исландска крона

ISK

100

1.30128

76.8474

Японска йена

JPY

100

1.18127

84.6547

Южнокорейски вон

KRW

1000

1.33058

751.552

Мексиканско песо

MXN

10

1.08162

9.24539

Малайзийски рингит

MYR

10

3.8306

2.61056

Норвежка крона

NOK

10

1.66695

5.99898

Новозеландски долар

NZD

1

1.08597

0.920836

Филипинско песо

PHP

100

3.18088

31.4378

Полска злота

PLN

10

4.52812

2.20842

Румънска лея

RON

10

3.93076

2.54404

Руска рубла *

RUB

      

Шведска крона

SEK

10

1.6828

5.94248

Сингапурски долар

SGD

1

1.34449

0.743776

Тайландски бат

THB

100

4.93872

20.2482

Турска лира

TRY

100

5.62834

17.7672

Щатски долар

USD

1

1.83027

0.546367

Южноафрикански ранд

ZAR

100

9.53775

10.4847

Злато (в трой унции)

XAU

1

4243.51

  

Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
* Поради ситуацията на международните финансови пазари Българската народна банка (БНБ) не може да определи референтен курс на българския лев към руската рубла, който да е представителен за пазарните условия. Във връзка с това БНБ преустановява временно публикуването на курс на българския лев към руската рубла, докато пазарните условия не се нормализират. Последният курс на българския лев към руската рубла е публикуван на 1 март 2022 г.

  

 

/ИЦ/

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