Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 24.04.2024

site.btaКурсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 24.04.2024
|
Наименование
|
Код
|
За единица валута/злато
|
Лева (BGN)
|
Обратен курс: за един лев
|
Австралийски долар
|
AUD
|
1
|
1.19105
|
0.839595
|
Бразилски реал
|
BRL
|
10
|
3.56539
|
2.80474
|
Канадски долар
|
CAD
|
1
|
1.33705
|
0.747915
|
Швейцарски франк
|
CHF
|
1
|
2.00105
|
0.499738
|
Китайски ренминби юан
|
CNY
|
10
|
2.5259
|
3.95898
|
Чешка крона
|
CZK
|
100
|
7.74832
|
12.906
|
Датска крона
|
DKK
|
10
|
2.62263
|
3.81297
|
Британска лира
|
GBP
|
1
|
2.27568
|
0.439429
|
Хонконгски долар
|
HKD
|
10
|
2.33671
|
4.27952
|
Унгарски форинт
|
HUF
|
1000
|
4.97224
|
201.117
|
Индонезийска рупия
|
IDR
|
10000
|
1.132
|
8833.92
|
Израелски шекел
|
ILS
|
10
|
4.84848
|
2.0625
|
Индийска рупия
|
INR
|
100
|
2.19649
|
45.5272
|
Исландска крона
|
ISK
|
100
|
1.30128
|
76.8474
|
Японска йена
|
JPY
|
100
|
1.18127
|
84.6547
|
Южнокорейски вон
|
KRW
|
1000
|
1.33058
|
751.552
|
Мексиканско песо
|
MXN
|
10
|
1.08162
|
9.24539
|
Малайзийски рингит
|
MYR
|
10
|
3.8306
|
2.61056
|
Норвежка крона
|
NOK
|
10
|
1.66695
|
5.99898
|
Новозеландски долар
|
NZD
|
1
|
1.08597
|
0.920836
|
Филипинско песо
|
PHP
|
100
|
3.18088
|
31.4378
|
Полска злота
|
PLN
|
10
|
4.52812
|
2.20842
|
Румънска лея
|
RON
|
10
|
3.93076
|
2.54404
|
Руска рубла *
|
RUB
|
Шведска крона
|
SEK
|
10
|
1.6828
|
5.94248
|
Сингапурски долар
|
SGD
|
1
|
1.34449
|
0.743776
|
Тайландски бат
|
THB
|
100
|
4.93872
|
20.2482
|
Турска лира
|
TRY
|
100
|
5.62834
|
17.7672
|
Щатски долар
|
USD
|
1
|
1.83027
|
0.546367
|
Южноафрикански ранд
|
ZAR
|
100
|
9.53775
|
10.4847
|
Злато (в трой унции)
|
XAU
|
1
|
4243.51
|
Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
/ИЦ/
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