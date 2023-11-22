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Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 22.11.2023

Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 22.11.2023
Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 22.11.2023
Снимка: Владимир Шоков/БТА, архив
София,  
22.11.2023 17:59
 (БТА)

Наименование

Код

За единица валута/злато

Лева (BGN)

Обратен курс: за един лев

Австралийски долар

AUD

1

1.17693

0.849668

Бразилски реал

BRL

10

3.66247

2.7304

Канадски долар

CAD

1

1.30746

0.764842

Швейцарски франк

CHF

1

2.02887

0.492885

Китайски ренминби юан

CNY

10

2.50699

3.98885

Чешка крона

CZK

100

7.9895

12.5164

Датска крона

DKK

10

2.62362

3.81153

Британска лира

GBP

1

2.24731

0.444976

Хонконгски долар

HKD

10

2.29933

4.34909

Унгарски форинт

HUF

1000

5.13881

194.598

Индонезийска рупия

IDR

10000

1.1489

8703.98

Израелски шекел

ILS

10

4.81281

2.07779

Индийска рупия

INR

100

2.15156

46.4779

Исландска крона

ISK

100

1.27084

78.6881

Японска йена

JPY

100

1.20544

82.9573

Южнокорейски вон

KRW

1000

1.37919

725.063

Мексиканско песо

MXN

10

1.04355

9.58267

Малайзийски рингит

MYR

10

3.83181

2.60973

Норвежка крона

NOK

10

1.67136

5.98315

Новозеландски долар

NZD

1

1.08266

0.923651

Филипинско песо

PHP

100

3.22223

31.0344

Полска злота

PLN

10

4.48328

2.23051

Румънска лея

RON

10

3.93464

2.54153

Руска рубла *

RUB

      

Шведска крона

SEK

10

1.71715

5.8236

Сингапурски долар

SGD

1

1.33759

0.747613

Тайландски бат

THB

100

5.09609

19.6229

Турска лира

TRY

100

6.21795

16.0825

Щатски долар

USD

1

1.79253

0.557871

Южноафрикански ранд

ZAR

100

9.63425

10.3796

Злато (в трой унции)

XAU

1

3597.44

  

Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
* Поради ситуацията на международните финансови пазари Българската народна банка (БНБ) не може да определи референтен курс на българския лев към руската рубла, който да е представителен за пазарните условия. Във връзка с това БНБ преустановява временно публикуването на курс на българския лев към руската рубла, докато пазарните условия не се нормализират. Последният курс на българския лев към руската рубла е публикуван на 1 март 2022 г.

  

 

/ИЦ/

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