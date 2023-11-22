Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 22.11.2023

site.btaКурсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 22.11.2023
|
Наименование
|
Код
|
За единица валута/злато
|
Лева (BGN)
|
Обратен курс: за един лев
|
Австралийски долар
|
AUD
|
1
|
1.17693
|
0.849668
|
Бразилски реал
|
BRL
|
10
|
3.66247
|
2.7304
|
Канадски долар
|
CAD
|
1
|
1.30746
|
0.764842
|
Швейцарски франк
|
CHF
|
1
|
2.02887
|
0.492885
|
Китайски ренминби юан
|
CNY
|
10
|
2.50699
|
3.98885
|
Чешка крона
|
CZK
|
100
|
7.9895
|
12.5164
|
Датска крона
|
DKK
|
10
|
2.62362
|
3.81153
|
Британска лира
|
GBP
|
1
|
2.24731
|
0.444976
|
Хонконгски долар
|
HKD
|
10
|
2.29933
|
4.34909
|
Унгарски форинт
|
HUF
|
1000
|
5.13881
|
194.598
|
Индонезийска рупия
|
IDR
|
10000
|
1.1489
|
8703.98
|
Израелски шекел
|
ILS
|
10
|
4.81281
|
2.07779
|
Индийска рупия
|
INR
|
100
|
2.15156
|
46.4779
|
Исландска крона
|
ISK
|
100
|
1.27084
|
78.6881
|
Японска йена
|
JPY
|
100
|
1.20544
|
82.9573
|
Южнокорейски вон
|
KRW
|
1000
|
1.37919
|
725.063
|
Мексиканско песо
|
MXN
|
10
|
1.04355
|
9.58267
|
Малайзийски рингит
|
MYR
|
10
|
3.83181
|
2.60973
|
Норвежка крона
|
NOK
|
10
|
1.67136
|
5.98315
|
Новозеландски долар
|
NZD
|
1
|
1.08266
|
0.923651
|
Филипинско песо
|
PHP
|
100
|
3.22223
|
31.0344
|
Полска злота
|
PLN
|
10
|
4.48328
|
2.23051
|
Румънска лея
|
RON
|
10
|
3.93464
|
2.54153
|
Руска рубла *
|
RUB
|
Шведска крона
|
SEK
|
10
|
1.71715
|
5.8236
|
Сингапурски долар
|
SGD
|
1
|
1.33759
|
0.747613
|
Тайландски бат
|
THB
|
100
|
5.09609
|
19.6229
|
Турска лира
|
TRY
|
100
|
6.21795
|
16.0825
|
Щатски долар
|
USD
|
1
|
1.79253
|
0.557871
|
Южноафрикански ранд
|
ZAR
|
100
|
9.63425
|
10.3796
|
Злато (в трой унции)
|
XAU
|
1
|
3597.44
|
Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
/ИЦ/
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