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Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 27.07.2023

Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 27.07.2023
Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 27.07.2023
Снимка: Владимир Шоков, БТА/архив
София,  
27.07.2023 18:57
 (БТА)

Наименование

Код

За единица валута/злато

Лева (BGN)

Обратен курс: за един лев

Австралийски долар

AUD

1

1.19382

0.837647

Бразилски реал

BRL

10

3.71358

2.69282

Канадски долар

CAD

1

1.33467

0.749249

Швейцарски франк

CHF

1

2.04971

0.487874

Китайски ренминби юан

CNY

10

2.45985

4.06529

Чешка крона

CZK

100

8.13844

12.2874

Датска крона

DKK

10

2.62464

3.81005

Британска лира

GBP

1

2.27727

0.439122

Хонконгски долар

HKD

10

2.2536

4.43734

Унгарски форинт

HUF

1000

5.16009

193.795

Индонезийска рупия

IDR

10000

1.17176

8534.17

Израелски шекел

ILS

10

4.73681

2.11113

Индийска рупия

INR

100

2.146

46.5983

Исландска крона

ISK

100

1.34421

74.3931

Японска йена

JPY

100

1.25414

79.7359

Южнокорейски вон

KRW

1000

1.37446

727.558

Мексиканско песо

MXN

10

1.04765

9.54517

Малайзийски рингит

MYR

10

3.88779

2.57216

Норвежка крона

NOK

10

1.75765

5.68941

Новозеландски долар

NZD

1

1.09897

0.909943

Филипинско песо

PHP

100

3.22165

31.04

Полска злота

PLN

10

4.41846

2.26323

Румънска лея

RON

10

3.9672

2.52067

Руска рубла *

RUB

      

Шведска крона

SEK

10

1.70094

5.8791

Сингапурски долар

SGD

1

1.32806

0.752978

Тайландски бат

THB

100

5.1571

19.3907

Турска лира

TRY

100

6.52437

15.3272

Щатски долар

USD

1

1.75805

0.568812

Южноафрикански ранд

ZAR

10

1.00382

9.96195

Злато (в трой унции)

XAU

1

3457.4

  

Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
* Поради ситуацията на международните финансови пазари Българската народна банка (БНБ) не може да определи референтен курс на българския лев към руската рубла, който да е представителен за пазарните условия. Във връзка с това БНБ преустановява временно публикуването на курс на българския лев към руската рубла, докато пазарните условия не се нормализират. Последният курс на българския лев към руската рубла е публикуван на 1 март 2022 г.

  

 

/ИЦ/

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