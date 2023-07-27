Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 27.07.2023

site.btaКурсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 27.07.2023
|
Наименование
|
Код
|
За единица валута/злато
|
Лева (BGN)
|
Обратен курс: за един лев
|
Австралийски долар
|
AUD
|
1
|
1.19382
|
0.837647
|
Бразилски реал
|
BRL
|
10
|
3.71358
|
2.69282
|
Канадски долар
|
CAD
|
1
|
1.33467
|
0.749249
|
Швейцарски франк
|
CHF
|
1
|
2.04971
|
0.487874
|
Китайски ренминби юан
|
CNY
|
10
|
2.45985
|
4.06529
|
Чешка крона
|
CZK
|
100
|
8.13844
|
12.2874
|
Датска крона
|
DKK
|
10
|
2.62464
|
3.81005
|
Британска лира
|
GBP
|
1
|
2.27727
|
0.439122
|
Хонконгски долар
|
HKD
|
10
|
2.2536
|
4.43734
|
Унгарски форинт
|
HUF
|
1000
|
5.16009
|
193.795
|
Индонезийска рупия
|
IDR
|
10000
|
1.17176
|
8534.17
|
Израелски шекел
|
ILS
|
10
|
4.73681
|
2.11113
|
Индийска рупия
|
INR
|
100
|
2.146
|
46.5983
|
Исландска крона
|
ISK
|
100
|
1.34421
|
74.3931
|
Японска йена
|
JPY
|
100
|
1.25414
|
79.7359
|
Южнокорейски вон
|
KRW
|
1000
|
1.37446
|
727.558
|
Мексиканско песо
|
MXN
|
10
|
1.04765
|
9.54517
|
Малайзийски рингит
|
MYR
|
10
|
3.88779
|
2.57216
|
Норвежка крона
|
NOK
|
10
|
1.75765
|
5.68941
|
Новозеландски долар
|
NZD
|
1
|
1.09897
|
0.909943
|
Филипинско песо
|
PHP
|
100
|
3.22165
|
31.04
|
Полска злота
|
PLN
|
10
|
4.41846
|
2.26323
|
Румънска лея
|
RON
|
10
|
3.9672
|
2.52067
|
Руска рубла *
|
RUB
|
Шведска крона
|
SEK
|
10
|
1.70094
|
5.8791
|
Сингапурски долар
|
SGD
|
1
|
1.32806
|
0.752978
|
Тайландски бат
|
THB
|
100
|
5.1571
|
19.3907
|
Турска лира
|
TRY
|
100
|
6.52437
|
15.3272
|
Щатски долар
|
USD
|
1
|
1.75805
|
0.568812
|
Южноафрикански ранд
|
ZAR
|
10
|
1.00382
|
9.96195
|
Злато (в трой унции)
|
XAU
|
1
|
3457.4
|
Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
/ИЦ/
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