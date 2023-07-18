Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 18.07.2023

site.btaКурсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 18.07.2023
|
Наименование
|
Код
|
За единица валута/злато
|
Лева (BGN)
|
Обратен курс: за един лев
|
Австралийски долар
|
AUD
|
1
|
1.1837
|
0.844809
|
Бразилски реал
|
BRL
|
10
|
3.62184
|
2.76103
|
Канадски долар
|
CAD
|
1
|
1.31599
|
0.759884
|
Швейцарски франк
|
CHF
|
1
|
2.0274
|
0.493243
|
Китайски ренминби юан
|
CNY
|
10
|
2.42223
|
4.12843
|
Чешка крона
|
CZK
|
100
|
8.21156
|
12.178
|
Датска крона
|
DKK
|
10
|
2.62496
|
3.80958
|
Британска лира
|
GBP
|
1
|
2.27851
|
0.438883
|
Хонконгски долар
|
HKD
|
10
|
2.22461
|
4.49517
|
Унгарски форинт
|
HUF
|
1000
|
5.23397
|
191.06
|
Индонезийска рупия
|
IDR
|
10000
|
1.15973
|
8622.7
|
Израелски шекел
|
ILS
|
10
|
4.80194
|
2.08249
|
Индийска рупия
|
INR
|
100
|
2.11822
|
47.2094
|
Исландска крона
|
ISK
|
100
|
1.33686
|
74.8021
|
Японска йена
|
JPY
|
100
|
1.25858
|
79.4546
|
Южнокорейски вон
|
KRW
|
1000
|
1.37781
|
725.789
|
Мексиканско песо
|
MXN
|
10
|
1.04017
|
9.61381
|
Малайзийски рингит
|
MYR
|
10
|
3.82551
|
2.61403
|
Норвежка крона
|
NOK
|
10
|
1.72479
|
5.79781
|
Новозеландски долар
|
NZD
|
1
|
1.09215
|
0.915625
|
Филипинско песо
|
PHP
|
100
|
3.19262
|
31.3222
|
Полска злота
|
PLN
|
10
|
4.39928
|
2.2731
|
Румънска лея
|
RON
|
10
|
3.96077
|
2.52476
|
Руска рубла *
|
RUB
|
Шведска крона
|
SEK
|
10
|
1.70013
|
5.8819
|
Сингапурски долар
|
SGD
|
1
|
1.31564
|
0.760086
|
Тайландски бат
|
THB
|
100
|
5.08854
|
19.652
|
Турска лира
|
TRY
|
100
|
6.44366
|
15.5191
|
Щатски долар
|
USD
|
1
|
1.73774
|
0.57546
|
Южноафрикански ранд
|
ZAR
|
100
|
9.70515
|
10.3038
|
Злато (в трой унции)
|
XAU
|
1
|
3439.01
|
Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
/СЛС/
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