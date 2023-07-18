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Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 18.07.2023

Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 18.07.2023
Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 18.07.2023
Снимка: Владимир Шоков/БТА, архив
София,  
18.07.2023 17:44
 (БТА)

Наименование

Код

За единица валута/злато

Лева (BGN)

Обратен курс: за един лев

Австралийски долар

AUD

1

1.1837

0.844809

Бразилски реал

BRL

10

3.62184

2.76103

Канадски долар

CAD

1

1.31599

0.759884

Швейцарски франк

CHF

1

2.0274

0.493243

Китайски ренминби юан

CNY

10

2.42223

4.12843

Чешка крона

CZK

100

8.21156

12.178

Датска крона

DKK

10

2.62496

3.80958

Британска лира

GBP

1

2.27851

0.438883

Хонконгски долар

HKD

10

2.22461

4.49517

Унгарски форинт

HUF

1000

5.23397

191.06

Индонезийска рупия

IDR

10000

1.15973

8622.7

Израелски шекел

ILS

10

4.80194

2.08249

Индийска рупия

INR

100

2.11822

47.2094

Исландска крона

ISK

100

1.33686

74.8021

Японска йена

JPY

100

1.25858

79.4546

Южнокорейски вон

KRW

1000

1.37781

725.789

Мексиканско песо

MXN

10

1.04017

9.61381

Малайзийски рингит

MYR

10

3.82551

2.61403

Норвежка крона

NOK

10

1.72479

5.79781

Новозеландски долар

NZD

1

1.09215

0.915625

Филипинско песо

PHP

100

3.19262

31.3222

Полска злота

PLN

10

4.39928

2.2731

Румънска лея

RON

10

3.96077

2.52476

Руска рубла *

RUB

      

Шведска крона

SEK

10

1.70013

5.8819

Сингапурски долар

SGD

1

1.31564

0.760086

Тайландски бат

THB

100

5.08854

19.652

Турска лира

TRY

100

6.44366

15.5191

Щатски долар

USD

1

1.73774

0.57546

Южноафрикански ранд

ZAR

100

9.70515

10.3038

Злато (в трой унции)

XAU

1

3439.01

  

Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
* Поради ситуацията на международните финансови пазари Българската народна банка (БНБ) не може да определи референтен курс на българския лев към руската рубла, който да е представителен за пазарните условия. Във връзка с това БНБ преустановява временно публикуването на курс на българския лев към руската рубла, докато пазарните условия не се нормализират. Последният курс на българския лев към руската рубла е публикуван на 1 март 2022 г.

  

/СЛС/

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Към 18:04 на 18.07.2023 Новините от днес

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