Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 05.06.2023

site.btaКурсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 05.06.2023
|
Наименование
|
Код
|
За единица валута/злато
|
Лева (BGN)
|
Обратен курс: за един лев
|
Австралийски долар
|
AUD
|
1
|
1.20589
|
0.829263
|
Бразилски реал
|
BRL
|
10
|
3.6931
|
2.70775
|
Канадски долар
|
CAD
|
1
|
1.36134
|
0.73457
|
Швейцарски франк
|
CHF
|
1
|
2.00969
|
0.497589
|
Китайски ренминби юан
|
CNY
|
10
|
2.57136
|
3.88899
|
Чешка крона
|
CZK
|
100
|
8.29691
|
12.0527
|
Датска крона
|
DKK
|
10
|
2.62584
|
3.80831
|
Британска лира
|
GBP
|
1
|
2.26571
|
0.441363
|
Хонконгски долар
|
HKD
|
10
|
2.33429
|
4.28396
|
Унгарски форинт
|
HUF
|
1000
|
5.29633
|
188.81
|
Индонезийска рупия
|
IDR
|
10000
|
1.23038
|
8127.57
|
Израелски шекел
|
ILS
|
10
|
4.89006
|
2.04496
|
Индийска рупия
|
INR
|
100
|
2.21434
|
45.1602
|
Исландска крона
|
ISK
|
100
|
1.29611
|
77.1539
|
Японска йена
|
JPY
|
100
|
1.30423
|
76.6736
|
Южнокорейски вон
|
KRW
|
1000
|
1.40053
|
714.015
|
Мексиканско песо
|
MXN
|
10
|
1.04214
|
9.59564
|
Малайзийски рингит
|
MYR
|
10
|
3.99696
|
2.5019
|
Норвежка крона
|
NOK
|
10
|
1.65363
|
6.0473
|
Новозеландски долар
|
NZD
|
1
|
1.10737
|
0.903041
|
Филипинско песо
|
PHP
|
100
|
3.25608
|
30.7118
|
Полска злота
|
PLN
|
10
|
4.37204
|
2.28726
|
Румънска лея
|
RON
|
10
|
3.939
|
2.53872
|
Руска рубла *
|
RUB
|
Шведска крона
|
SEK
|
10
|
1.67998
|
5.95245
|
Сингапурски долар
|
SGD
|
1
|
1.35342
|
0.738869
|
Тайландски бат
|
THB
|
100
|
5.24534
|
19.0645
|
Турска лира
|
TRY
|
100
|
8.61736
|
11.6045
|
Щатски долар
|
USD
|
1
|
1.82959
|
0.546571
|
Южноафрикански ранд
|
ZAR
|
100
|
9.45508
|
10.5763
|
Злато (в трой унции)
|
XAU
|
1
|
3576.33
|
Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
/ЕС/
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