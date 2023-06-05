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Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 05.06.2023

Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 05.06.2023
Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 05.06.2023
Снимка: архив/БТА
София ,  
05.06.2023 18:03
 (БТА)

Наименование

Код

За единица валута/злато

Лева (BGN)

Обратен курс: за един лев

Австралийски долар

AUD

1

1.20589

0.829263

Бразилски реал

BRL

10

3.6931

2.70775

Канадски долар

CAD

1

1.36134

0.73457

Швейцарски франк

CHF

1

2.00969

0.497589

Китайски ренминби юан

CNY

10

2.57136

3.88899

Чешка крона

CZK

100

8.29691

12.0527

Датска крона

DKK

10

2.62584

3.80831

Британска лира

GBP

1

2.26571

0.441363

Хонконгски долар

HKD

10

2.33429

4.28396

Унгарски форинт

HUF

1000

5.29633

188.81

Индонезийска рупия

IDR

10000

1.23038

8127.57

Израелски шекел

ILS

10

4.89006

2.04496

Индийска рупия

INR

100

2.21434

45.1602

Исландска крона

ISK

100

1.29611

77.1539

Японска йена

JPY

100

1.30423

76.6736

Южнокорейски вон

KRW

1000

1.40053

714.015

Мексиканско песо

MXN

10

1.04214

9.59564

Малайзийски рингит

MYR

10

3.99696

2.5019

Норвежка крона

NOK

10

1.65363

6.0473

Новозеландски долар

NZD

1

1.10737

0.903041

Филипинско песо

PHP

100

3.25608

30.7118

Полска злота

PLN

10

4.37204

2.28726

Румънска лея

RON

10

3.939

2.53872

Руска рубла *

RUB

      

Шведска крона

SEK

10

1.67998

5.95245

Сингапурски долар

SGD

1

1.35342

0.738869

Тайландски бат

THB

100

5.24534

19.0645

Турска лира

TRY

100

8.61736

11.6045

Щатски долар

USD

1

1.82959

0.546571

Южноафрикански ранд

ZAR

100

9.45508

10.5763

Злато (в трой унции)

XAU

1

3576.33

  

Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
* Поради ситуацията на международните финансови пазари Българската народна банка (БНБ) не може да определи референтен курс на българския лев към руската рубла, който да е представителен за пазарните условия. Във връзка с това БНБ преустановява временно публикуването на курс на българския лев към руската рубла, докато пазарните условия не се нормализират. Последният курс на българския лев към руската рубла е публикуван на 1 март 2022 г.

  

/ЕС/

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Към 18:20 на 05.06.2023 Новините от днес

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