Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 31.05.2023

site.btaКурсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 31.05.2023
|
Наименование
|
Код
|
За единица валута/злато
|
Лева (BGN)
|
Обратен курс: за един лев
|
Австралийски долар
|
AUD
|
1
|
1.18557
|
0.843476
|
Бразилски реал
|
BRL
|
10
|
3.60269
|
2.7757
|
Канадски долар
|
CAD
|
1
|
1.34126
|
0.745568
|
Швейцарски франк
|
CHF
|
1
|
2.01134
|
0.497181
|
Китайски ренминби юан
|
CNY
|
10
|
2.57597
|
3.88203
|
Чешка крона
|
CZK
|
100
|
8.2382
|
12.1386
|
Датска крона
|
DKK
|
10
|
2.62598
|
3.8081
|
Британска лира
|
GBP
|
1
|
2.26356
|
0.441782
|
Хонконгски долар
|
HKD
|
10
|
2.33683
|
4.2793
|
Унгарски форинт
|
HUF
|
1000
|
5.27391
|
189.613
|
Индонезийска рупия
|
IDR
|
10000
|
1.22008
|
8196.18
|
Израелски шекел
|
ILS
|
10
|
4.92491
|
2.03049
|
Индийска рупия
|
INR
|
100
|
2.21398
|
45.1675
|
Исландска крона
|
ISK
|
100
|
1.3065
|
76.5404
|
Японска йена
|
JPY
|
100
|
1.31149
|
76.2492
|
Южнокорейски вон
|
KRW
|
1000
|
1.38095
|
724.139
|
Мексиканско песо
|
MXN
|
10
|
1.03339
|
9.67689
|
Малайзийски рингит
|
MYR
|
10
|
3.96664
|
2.52103
|
Норвежка крона
|
NOK
|
10
|
1.62925
|
6.13779
|
Новозеландски долар
|
NZD
|
1
|
1.09921
|
0.909744
|
Филипинско песо
|
PHP
|
100
|
3.25684
|
30.7046
|
Полска злота
|
PLN
|
10
|
4.31103
|
2.31963
|
Румънска лея
|
RON
|
10
|
3.93567
|
2.54086
|
Руска рубла *
|
RUB
|
Шведска крона
|
SEK
|
10
|
1.68203
|
5.9452
|
Сингапурски долар
|
SGD
|
1
|
1.35193
|
0.739683
|
Тайландски бат
|
THB
|
100
|
5.26695
|
18.9863
|
Турска лира
|
TRY
|
100
|
8.83711
|
11.3159
|
Щатски долар
|
USD
|
1
|
1.83079
|
0.546212
|
Южноафрикански ранд
|
ZAR
|
100
|
9.25385
|
10.8063
|
Злато (в трой унции)
|
XAU
|
1
|
3601.13
|
Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
/СЛС/
news.modal.header
news.modal.text