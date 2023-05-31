Подробно търсене

Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 31.05.2023

София,  
31.05.2023 17:54
 (БТА)

 

Наименование

Код

За единица валута/злато

Лева (BGN)

Обратен курс: за един лев

Австралийски долар

AUD

1

1.18557

0.843476

Бразилски реал

BRL

10

3.60269

2.7757

Канадски долар

CAD

1

1.34126

0.745568

Швейцарски франк

CHF

1

2.01134

0.497181

Китайски ренминби юан

CNY

10

2.57597

3.88203

Чешка крона

CZK

100

8.2382

12.1386

Датска крона

DKK

10

2.62598

3.8081

Британска лира

GBP

1

2.26356

0.441782

Хонконгски долар

HKD

10

2.33683

4.2793

Унгарски форинт

HUF

1000

5.27391

189.613

Индонезийска рупия

IDR

10000

1.22008

8196.18

Израелски шекел

ILS

10

4.92491

2.03049

Индийска рупия

INR

100

2.21398

45.1675

Исландска крона

ISK

100

1.3065

76.5404

Японска йена

JPY

100

1.31149

76.2492

Южнокорейски вон

KRW

1000

1.38095

724.139

Мексиканско песо

MXN

10

1.03339

9.67689

Малайзийски рингит

MYR

10

3.96664

2.52103

Норвежка крона

NOK

10

1.62925

6.13779

Новозеландски долар

NZD

1

1.09921

0.909744

Филипинско песо

PHP

100

3.25684

30.7046

Полска злота

PLN

10

4.31103

2.31963

Румънска лея

RON

10

3.93567

2.54086

Руска рубла *

RUB

      

Шведска крона

SEK

10

1.68203

5.9452

Сингапурски долар

SGD

1

1.35193

0.739683

Тайландски бат

THB

100

5.26695

18.9863

Турска лира

TRY

100

8.83711

11.3159

Щатски долар

USD

1

1.83079

0.546212

Южноафрикански ранд

ZAR

100

9.25385

10.8063

Злато (в трой унции)

XAU

1

3601.13

  

Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
* Поради ситуацията на международните финансови пазари Българската народна банка (БНБ) не може да определи референтен курс на българския лев към руската рубла, който да е представителен за пазарните условия. Във връзка с това БНБ преустановява временно публикуването на курс на българския лев към руската рубла, докато пазарните условия не се нормализират. Последният курс на българския лев към руската рубла е публикуван на 1 март 2022 г.

  

/СЛС/

Свързани новини

31.05.2023 17:28

Референтни курсове на ЕЦБ

Европейската централна банка (ЕЦБ) определи днес референтен курс на еврото от 1,0683 долара спрямо 1,0744 долара вчера, съобщи институцията на сайта си. Курсът на долара съответно е 0,9361  евро спрямо 0,9308 евро.  За други основни валути ЕЦБ
31.05.2023 17:18

С понижение върви търговията на Уолстрийт преди гласуването за тавана на дълга в САЩ

Основните индекси на Уолстрийт отвориха с понижение, тъй като сделката за повишаване на тавана на дълга се насочи към гласуване в Конгреса на САШ на фона на нова порция корпоративни резултати показващи отражението на инфлацията върху бизнеса им,

news.modal.header

news.modal.text

Към 18:01 на 31.05.2023 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация