Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 18.05.2023

site.btaКурсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 18.05.2023
|
Наименование
|
Код
|
За единица валута/злато
|
Лева (BGN)
|
Обратен курс: за един лев
|
Австралийски долар
|
AUD
|
1
|
1.201
|
0.832639
|
Бразилски реал
|
BRL
|
10
|
3.64812
|
2.74114
|
Канадски долар
|
CAD
|
1
|
1.34255
|
0.744851
|
Швейцарски франк
|
CHF
|
1
|
2.00907
|
0.497743
|
Китайски ренминби юан
|
CNY
|
10
|
2.57404
|
3.88494
|
Чешка крона
|
CZK
|
100
|
8.25837
|
12.1089
|
Датска крона
|
DKK
|
10
|
2.62609
|
3.80794
|
Британска лира
|
GBP
|
1
|
2.25093
|
0.444261
|
Хонконгски долар
|
HKD
|
10
|
2.31076
|
4.32758
|
Унгарски форинт
|
HUF
|
1000
|
5.23131
|
191.157
|
Индонезийска рупия
|
IDR
|
10000
|
1.2156
|
8226.39
|
Израелски шекел
|
ILS
|
10
|
4.97047
|
2.01188
|
Индийска рупия
|
INR
|
100
|
2.19039
|
45.654
|
Исландска крона
|
ISK
|
100
|
1.29098
|
77.4605
|
Японска йена
|
JPY
|
100
|
1.31193
|
76.2236
|
Южнокорейски вон
|
KRW
|
1000
|
1.35627
|
737.316
|
Мексиканско песо
|
MXN
|
10
|
1.02153
|
9.78924
|
Малайзийски рингит
|
MYR
|
10
|
3.98718
|
2.50804
|
Норвежка крона
|
NOK
|
10
|
1.66638
|
6.00103
|
Новозеландски долар
|
NZD
|
1
|
1.12904
|
0.885708
|
Филипинско песо
|
PHP
|
100
|
3.24221
|
30.8432
|
Полска злота
|
PLN
|
10
|
4.30515
|
2.3228
|
Румънска лея
|
RON
|
10
|
3.93464
|
2.54153
|
Руска рубла *
|
RUB
|
Шведска крона
|
SEK
|
10
|
1.72154
|
5.80875
|
Сингапурски долар
|
SGD
|
1
|
1.34477
|
0.743622
|
Тайландски бат
|
THB
|
100
|
5.26951
|
18.9771
|
Турска лира
|
TRY
|
100
|
9.14093
|
10.9398
|
Щатски долар
|
USD
|
1
|
1.80878
|
0.552859
|
Южноафрикански ранд
|
ZAR
|
100
|
9.32711
|
10.7214
|
Злато (в трой унции)
|
XAU
|
1
|
3556.42
|
Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
/ЕС/
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