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Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 18.05.2023

Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 18.05.2023
Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 18.05.2023
Снимка: архив/БТА
София,  
18.05.2023 19:05
 (БТА)

Наименование

Код

За единица валута/злато

Лева (BGN)

Обратен курс: за един лев

Австралийски долар

AUD

1

1.201

0.832639

Бразилски реал

BRL

10

3.64812

2.74114

Канадски долар

CAD

1

1.34255

0.744851

Швейцарски франк

CHF

1

2.00907

0.497743

Китайски ренминби юан

CNY

10

2.57404

3.88494

Чешка крона

CZK

100

8.25837

12.1089

Датска крона

DKK

10

2.62609

3.80794

Британска лира

GBP

1

2.25093

0.444261

Хонконгски долар

HKD

10

2.31076

4.32758

Унгарски форинт

HUF

1000

5.23131

191.157

Индонезийска рупия

IDR

10000

1.2156

8226.39

Израелски шекел

ILS

10

4.97047

2.01188

Индийска рупия

INR

100

2.19039

45.654

Исландска крона

ISK

100

1.29098

77.4605

Японска йена

JPY

100

1.31193

76.2236

Южнокорейски вон

KRW

1000

1.35627

737.316

Мексиканско песо

MXN

10

1.02153

9.78924

Малайзийски рингит

MYR

10

3.98718

2.50804

Норвежка крона

NOK

10

1.66638

6.00103

Новозеландски долар

NZD

1

1.12904

0.885708

Филипинско песо

PHP

100

3.24221

30.8432

Полска злота

PLN

10

4.30515

2.3228

Румънска лея

RON

10

3.93464

2.54153

Руска рубла *

RUB

      

Шведска крона

SEK

10

1.72154

5.80875

Сингапурски долар

SGD

1

1.34477

0.743622

Тайландски бат

THB

100

5.26951

18.9771

Турска лира

TRY

100

9.14093

10.9398

Щатски долар

USD

1

1.80878

0.552859

Южноафрикански ранд

ZAR

100

9.32711

10.7214

Злато (в трой унции)

XAU

1

3556.42

  

Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
* Поради ситуацията на международните финансови пазари Българската народна банка (БНБ) не може да определи референтен курс на българския лев към руската рубла, който да е представителен за пазарните условия. Във връзка с това БНБ преустановява временно публикуването на курс на българския лев към руската рубла, докато пазарните условия не се нормализират. Последният курс на българския лев към руската рубла е публикуван на 1 март 2022 г.

  

/ЕС/

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